Folklorni spektakl na Prokurativama: Jedinstvo i gosti večeras slave Sudamju

U sklopu proslave blagdana svetog Duje, večeras će se na Prokurativama održati folklorni koncert koji donosi spoj tradicije, glazbe i plesa.

Folklorni ansambl Jedinstvo, uz goste iz HKPD-a Bosiljak iz Čučerja, pripremio je cjelovečernji program kojim će publici predstaviti bogatstvo folklorne baštine. Posjetitelje očekuje večer ispunjena pjesmom i plesom koji čuvaju uspomene na prošlost i prenose ih novim generacijama.

Organizatori ističu kako je riječ o jedinom cjelovečernjem folklornom plesnom koncertu ovogodišnje Sudamje, kojim se želi dodatno naglasiti važnost očuvanja tradicije i kulturnog identiteta.

Koncert će se održati večeras, 2. svibnja, s početkom u 19 sati na Prokurativama, a ulaz je slobodan.