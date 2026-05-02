Škola u Hercegovini uvodi stroga pravila: zabranjeni mobiteli, šminka i lakirani nokti

Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku uvodi stroža pravila za učenike, među kojima je i potpuna zabrana unošenja mobitela i drugih digitalnih uređaja u školu. Novim Kućnim redom zabranjuju se i šminkanje, lakiranje noktiju te bojanje kose.

Odluku je Školski odbor jednoglasno donio 16. ožujka, na prijedlog Učiteljskog vijeća i u suradnji s Vijećem roditelja. Novi Kućni red te izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama usvojeni su 27. travnja, a na snagu stupaju u ponedjeljak, 4. svibnja.

Potpuna zabrana unošenja mobitela i drugih digitalnih uređaja odnosi se na sve učenike. Iznimka će biti oni kojima je pametni telefon nužan iz zdravstvenih razloga, što će morati dokazati potvrdom nadležne zdravstvene ustanove.

Uz to, učenicima se zabranjuje šminkanje, bojanje kose i lakiranje noktiju. Na popisu zabranjenih nalaze se i energetska i alkoholna pića te razna opojna sredstva, uključujući cigarete i elektroničke cigarete. Također, nije dopušteno nošenje, kako se navodi, “pretijesne i nepristojne odjeće koja ne priliči dječjoj dobi”.

Iz škole ističu kako je cilj ovih mjera potaknuti druženje i socijalne interakcije među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način.

„Neka djeca budu i ostanu što dulje djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima koji im oduzimaju najljepše dane djetinjstva“, poručili su iz škole.

Cjeloviti Kućni red bit će objavljen na službenim internetskim stranicama škole.