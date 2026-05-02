FOTO I VIDEO Marijini ratnici ponovno na Peristilu: Molitva za "čednost žena i domovinu" ove subote prošla mirno, bez incidenata

I prva subota u svibnju rezervirana je za Marijine ratnike koji su se, kao i svake prve subote u mjesecu, okupili na splitskom Peristilu. Točno u 8:30 započela je polusatna krunica, a za razliku od nekih ranijih susreta, ovaj je protekao mirno, bez incidenata i prosvjeda.

Podsjetimo, riječ je o inicijativi koja je u Split stigla u rujnu 2022. godine, a potječe iz Poljske. Ondje djeluje pod nazivom Marijini ratnici, katolički pokret koji okuplja muškarce različite životne dobi – od mlađih punoljetnika do obiteljskih ljudi u zrelijim godinama. Iako se slična molitvena okupljanja održavaju i u drugim dijelovima Hrvatske, sudionici u Splitu naglašavaju posebnu usmjerenost na molitve za Gospine nakane.

Okupljanja su povezana s konzervativnijim katoličkim krugovima koji djeluju kroz različite udruge, a na razini cijele Hrvatske uključuju nekoliko stotina sudionika.

Uoči današnjeg okupljanja objavljene su i molitvene nakane. Među njima su molitve za mir u svijetu i domovini, duhovnu obnovu muškaraca u obiteljima, čistoću prije braka i učvršćenje bračnih zajednica, prestanak pobačaja, nova duhovna zvanja te za duše u čistilištu i osobne potrebe vjernika.