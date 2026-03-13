Close Menu

Struka protiv rušenja Poljuda. Akademik Nikola Bašić: "To je nacionalni kulturni simbol koji nadilazi pitanje Hajduka i Splita"

"Ako smo u stanju rušiti nacionalne simbole zato što nam predstavljaju teret, onda imamo veliki problem s kulturom"

Pitanje budućnosti Magaševe "ljepotice", splitskog Poljuda, akademik Nikola Bašić ne vidi kao komunalni ili sportski problem, već kao pitanje nacionalnog identiteta.

Uspoređujući Poljud s najznačajnijim sakralnim objektima, u razgovoru za Dnevnik Nove TV, Bašić postavlja neugodno pitanje:

"Zašto ne bismo srušili tornjeve zagrebačke katedrale koji nam samo troše novac? Što bi se dogodilo kad bi Katolička crkva odlučila da ih sruši? Zajednica bi rekla: 'Pa to jeste javno dobro, ali nije zajedničko i opće dobro.' Zajedničko dobro su ona kulturna dobra koja pripadaju cijeloj zajednici", ističe akademik Bašić.

Ministarstvo kulture se oglasilo o Poljudu

Za njega, Poljud je davno nadišao svoju primarnu funkciju mjesta na kojem se igraju utakmice. On je postao dio urbanog identiteta Splita i arhitektonske kulture cijele Hrvatske. Upravo zato, ideju da se o sudbini takvog simbola odlučuje referendumom, kako je najavio splitski gradonačelnik, smatra duboko pogrešnom.

"Kulturna odgovornost je iznad formalne demokratske procedure. Tobožnja demokratska volja, pa čak i izražena referendumom, da se ukloni stadion – nije opravdana i ne može biti opravdana", kategoričan je Bašić.

Što će buduće generacije reći ako srušimo Poljud zbog trenutne racionalnosti? Može li se Poljud modernizirati i transformirati za suvremene funkcije, a da se ne uništi njegova morfologija? Zašto Bašić smatra da je rušenje kulturnog naslijeđa starog 50 godina jednako strašno kao i onog starog tisuću godina?

Cijeli razgovor akademika Bašića i reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića pogledajte u videoprilogu.

