Struka protiv rušenja Poljuda. Akademik Nikola Bašić: "To je nacionalni kulturni simbol koji nadilazi pitanje Hajduka i Splita"

Pitanje budućnosti Magaševe "ljepotice", splitskog Poljuda, akademik Nikola Bašić ne vidi kao komunalni ili sportski problem, već kao pitanje nacionalnog identiteta.

Uspoređujući Poljud s najznačajnijim sakralnim objektima, u razgovoru za Dnevnik Nove TV, Bašić postavlja neugodno pitanje:

"Zašto ne bismo srušili tornjeve zagrebačke katedrale koji nam samo troše novac? Što bi se dogodilo kad bi Katolička crkva odlučila da ih sruši? Zajednica bi rekla: 'Pa to jeste javno dobro, ali nije zajedničko i opće dobro.' Zajedničko dobro su ona kulturna dobra koja pripadaju cijeloj zajednici", ističe akademik Bašić.

Za njega, Poljud je davno nadišao svoju primarnu funkciju mjesta na kojem se igraju utakmice. On je postao dio urbanog identiteta Splita i arhitektonske kulture cijele Hrvatske. Upravo zato, ideju da se o sudbini takvog simbola odlučuje referendumom, kako je najavio splitski gradonačelnik, smatra duboko pogrešnom.

"Kulturna odgovornost je iznad formalne demokratske procedure. Tobožnja demokratska volja, pa čak i izražena referendumom, da se ukloni stadion – nije opravdana i ne može biti opravdana", kategoričan je Bašić.

Što će buduće generacije reći ako srušimo Poljud zbog trenutne racionalnosti? Može li se Poljud modernizirati i transformirati za suvremene funkcije, a da se ne uništi njegova morfologija? Zašto Bašić smatra da je rušenje kulturnog naslijeđa starog 50 godina jednako strašno kao i onog starog tisuću godina?

Cijeli razgovor akademika Bašića i reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića pogledajte u videoprilogu.