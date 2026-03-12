Ministarstvo kulture se oglasilo o Poljudu

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske oglasilo se nakon brojnih upita vezanih uz najavljenu obnovu stadiona Poljud.

U svom očitovanju podsjećaju kako je Poljudski stadion zaštićeno kulturno dobro, zbog čega se svaka obnova mora provoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te propisanim mjerama zaštite.

Iz Ministarstva naglašavaju da će konačna odluka konzervatora o daljnjim koracima biti donesena nakon stručne procjene stanja same konstrukcije.

Kako navode, mišljenje će dati inženjeri zaduženi za analizu konstrukcije, koji trebaju utvrditi može li se stadion obnoviti na način da zadovolji stroge kriterije sigurnosti i protupotresne otpornosti.

Tek nakon takve stručne procjene bit će moguće donijeti konačne konzervatorske odluke vezane uz obnovu Poljuda.