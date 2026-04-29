Kupci i djelatnici hitno evakuirani iz dva trgovačka centra u Hrvatskoj

Nedugo nakon što je dojavljeno da je postavljena bomba u Portanovi, ista je dojava dobivena za Trgovački centar Super na Trgu Slobode, izvijestio je SiB.net. Riječ je o trgovačkim centrima u Osijeku.

Potvrđeno je to za SiB.net. iz Policijske uprave osječko-baranjske, odakle doznaju da se postupa prema predviđenim protokolima.

Iz policije mole građane da ne šire paniku te ističu da njihovi djelatnici postupaju promptno i učinkovito, baš kao što su činili i u protekla dva slučaja dojave.