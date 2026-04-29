Pravi ljetni ugođaj: Riva je danas krcata, pogledajte tko je sve uživao na omiljenoj splitskoj šetnici

Sunce koje već ozbiljno podsjeća na ljeto, kratki rukavi i lagani koraci kroz centar – ovih je dana Split pokazao svoje najljepše lice. Pravi proljetni ugođaj izmamio je i domaće i goste na ulice, a najživlje je, kao i uvijek, na Riva.

Terase su pune od jutra do večeri, traži se stol više za kavu, a osvježenje se sve češće pronalazi i u sladoledu. Dok jedni uživaju u dugim razgovorima uz more, drugi hvataju prve zrake sunca i pune baterije nakon duljih, hladnijih dana.

Gradom šetaju sve generacije – od onih najmlađih koji s oduševljenjem trče za sladoledom, do starijih koji ne propuštaju svoju svakodnevnu kavu na suncu. Turisti su već stigli u ozbiljnijem broju, pa se na svakom koraku mogu vidjeti fotoaparati i mobiteli u zraku – Dioklecijanova palača i okolne ulice ponovno su kulisa bezbrojnih fotografija.

Poseban šarm daju upravo ti mali, svakodnevni prizori – sunčane naočale, lagana odjeća, spontani susreti i opuštena atmosfera koja vlada gradom. Čini se da je proljeće u Split stiglo punim plućima, a sudeći po gužvi i raspoloženju, mnogi su ga jedva dočekali.

U nastavku pogledajte kako je izgledao još jedan sunčani dan u gradu pod Marjanom.