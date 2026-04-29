Splitska policija upozorava građane: Ne uplaćujte novac!

Splitska policija upozorava građane na novi pokušaj prijevare putem SMS poruka u kojima se lažno navodi da je potrebno platiti kaznu za prometni prekršaj.

Kako navode iz policije, tijekom dana zaprimili su više dojava građana koji su primili takve poruke, u kojima se od njih traži uplata novca te se nalaze poveznice na koje se ne smije klikati.

Policija upozorava građane da takve poruke ignoriraju i odmah izbrišu, te da ni u kojem slučaju ne unose osobne podatke ili podatke o bankovnim računima.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske dodatno apeliraju na građane da se informiraju o vrstama računalnih prijevara i budu oprezni pri zaprimanju sumnjivih poruka.

