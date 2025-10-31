Studenti iz Srbije Vučiću: "Nek' prepusti prijestolje"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se "ispričava zbog stvari koje je govorio o studentima i demonstrantima", kao i o drugim ljudima s kojima se nije slagao.

"Od isprike nemamo ništa"

Medina Mujezinović, studentica Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koja već 16 dana pješači s kolegama iz Novog Pazara, poručila je da od predsjednikove isprike "nemaju ništa".

"Čekamo predsjednika da pokaže djelima što misli. Ako se stvarno ispričava i ako mu je stvarno žao, prestat će nas mučiti kao sve ovo vrijeme. Trebao bi prepustiti svoj položaj ljudima koji su inteligentni, sposobni, koji su zaslužili biti na toj funkciji - ljudima koji će biti odgovorni i stajati iza svojih riječi, a ne samo puki lažljivci", rekla je Mujezinović za N1.

"Njegove nas riječi više ne zanimaju"

Na putu prema Novom Sadu, Anja, studentica Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, koja pješači sa skupinom studenata iz prijestolnice, kaže da ih predsjednikove izjave više ne pogađaju.

"To su, rekla bih, manje inteligentni i očajnički potezi. Te izjave idu iz krajnosti u krajnost, ovisno o pritiscima. Mi smo fokusirani na ljude oko nas, na one koji nas čekaju i na emocije koje proživljavamo", izjavila je ona.

Luka, student Fakulteta tehničkih nauka iz Subotice, koji sudjeluje u koloni što pješači s krajnjeg sjevera zemlje, ističe da studenti nikada nisu pozivali na nasilje.

"Svjesni smo svega što nam je bilo podmetnuto i kakve smo oblike nasilja prošli. To njegovo obraćanje nisam pratio, ali po onome što ste mi rekli, ne razumijem smisao njegovih riječi. Nazivali su nas svakakvim imenima - izdajnicima, stranim plaćenicima... A mi to nismo. Samo želimo pravdu. Sutra će biti godinu dana otkako se srušila nadstrešnica. Poginulo je 16 ljudi, a sedamnaesta djevojka je ostala osakaćena... Prošli smo pored njezine kuće. I nitko nije odgovoran. Dan prije te godišnjice on pokušava da nam se ispriča... Ja osobno to ne vidim kao iskren pokušaj smirivanja tenzija", rekao je Luka.