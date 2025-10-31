Vučić: "I ja sam griješio. Zapalit ću svijeću"

Sutra ću otići u crkvu da zapalim svijeću za njih. Pozivam sve građane da to učine. Svako tuguje na svoj način, ali dok god se to čini mirno, ja to u potpunosti podržavam, rekao je na srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uoči prve obljetnice tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Prije točno godinu dana, u padu nadstrešnice je poginulo 16 ljudi. Vučić je na početku svog obraćanja javnosti u petak podsjetio na imena stradalih i pozvao građane da im u subotu odaju počast.

Vučić je priznao da razumije bijes obitelji žrtava zbog toga što odgovorni još nisu kažnjeni. Kaže da su takvi procesi "složeni i dugotrajni, kao i u mnogim drugim zemljama". U rijetkom tonu samokritike, priznao je i da je sam pogriješio u svojim reakcijama nakon tragedije.

"Žao mi je što sam izgovorio neke stvari"

"Mogu razumjeti ljutnju obitelji. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor. Meni nije važno samo da se otkrije što se točno dogodilo i zašto se dogodilo, već kako da spriječimo da se takve užasne stvari ponovo dogode. Ili da barem svedemo šansu za to na najmanju moguću mjeru. Posao države je da štiti svoje građane. Godinu dana nakon tog užasnog dana mnogi od nas radili su velike greške, uključujući i mene. Šok uslijed tog događaja prouzročio je to da su mnogi ljudi pokazali nečuveni bijes, da su klevetali, kršili pravila, provodili nasilje nad drugima i tuđim imovinom, pokušavali uništiti nit našeg društva i osnovne vrijednosti koje nas kao narod povezuju. Kao što su neki pokazali bijes, u nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, prosvjednicima i drugim ljudima. Ispričavam se zbog toga. Svoje greške ne shvaćam olako. One me progone. Oni koji me poznaju znaju da sam svoj najveći kritičar", rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da želi da se sutra svatko u Srbiji osvrne na stvari koje je učinio i rekao. Upozorio je da "mržnja koja vrije u našem društvu ne donosi ništa dobro, već vodi samo do još veće destrukcije".

"U ogoljelom bijesu ne uspijevamo vidjeti da uništavamo sposobnost da živimo zajedno u jednoj državi za koju sam siguran da je svi volimo", rekao je.

Istaknuo je da je njegova "istinska želja kao predsjednika da sutrašnji dan prođe mirno, s više tišine nego vike, s više razmišljanja, nego prepucavanja".

"Nigdje nas neće dovesti to što krivimo jedni druge", poručio je. Pozvao je potom i na dijalog u društvu.

"Oni koji žele prosvjedovati, mogu to i nastaviti, ali s više poštovanja prema svojim sunarodnjacima koji se s njima ne slažu. S više poštovanja zakona i pravila u društvu kojih svi moramo da se pridržavamo. Ali prosvjedovanje po sebi također nije zamjena za razgovor. Ono je dobro za uzvikivanje slogana, ali ne za rješavanje problema. Još jednom pozivam one koji prosvjeduju da sjednu za stol, iskažu svoje želje da sudjeluju u razgovoru, raspravama, ne kroz ultimatume, već kao dio razgovora. Srbija će se u narednim tjednima i mjesecima suočiti s ogromnim izazovima, a oni nemaju veze sa sutrašnjim danom. Nemaju veze s prosvjedima. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svijetu", rekao je Vučić.

"Srbija će opstati..."

Ustvrdio je da strukture koje su godinama funkcionirale, nestaju, da se svijet velikom brzinom mijenja i da se događaju tektonske promjene.

"I mi na sve to moramo da pružimo najbolji odgovor. Zajedno i ujedinjeno. Unatoč svemu, Srbija će opstati u to, ne sumnjam. Ali, hoće li Srbija napredovati? To ovisi o svima nama. Ako se nastavimo svađati, imat ćemo manje energije koju ćemo upotrijebiti za rast i prosperitet naše zemlje. Ako radimo zajedno, sve možemo nadvladati i iz toga izaći jači", poručio je srpski predsjednik.