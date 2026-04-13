Stričević odgovorio Ivoševiću: "To je 600 stanova više od nule"

Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Bruno Stričević oglasio se danas na društvenim mrežama komentirajući istup Bojana Ivoševića, gradskog vijećnika i bivšeg zamjenika gradonačelnika Splita.

Stričević je pritom oštro kritizirao Ivoševića, poručivši kako je riječ o "sramotnom istupu čovjeka koji je u četiri godine mandata realizirao nula stanova za priuštivi najam".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U objavi je stao u obranu splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, navodeći kako gradska vlast već radi na projektiranju stanova na prvim lokacijama. Prema njegovim riječima, na prve tri lokacije planira se oko 300 stanova, uz gradske stanove koji će, kako tvrdi, prvi put biti ponuđeni putem javnog natječaja po modelu priuštivog najma.

Posebno je izdvojio Korešnicu, za koju navodi da će u prvoj fazi donijeti dodatnih 350 stanova, većinom namijenjenih priuštivom stanovanju, dok bi dio bio predviđen za rješavanje pitanja zaštićenih najmoprimaca.

Stričević tvrdi i da se, uz druge lokacije koje su u pripremi, govori o ukupno više od 600 stanova.

"To je, podsjećam, 600 više od nule", poručio je Stričević u objavi, aludirajući na, kako smatra, izostanak konkretnih rezultata u mandatu bivše gradske vlasti kada je riječ o priuštivom stanovanju.