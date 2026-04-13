Tomislav Šuta: “Priuštivo stanovanje je prioritet – cilj nam je 300 novih stanova”

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta obratio se jutros medijima, a tema njegove konferencije u Banovini bile su aktivnosti Grada u području priuštivog stanovanja, s naglaskom na aktualne projekte, planirane mjere te daljnje korake u cilju osiguravanja dostupnijeg stanovanja za građane.

"Svi znamo da je priuštivo stanovanje jedan od prioriteta našeg grada. Znamo kolike su cijene nekretnina posljednjih deset godina, ograničena je ponuda dugoročnog najma i moraju se stvoriti sve pretpostavke kako bi mi kao Grad, u suradnji s državom, omogućili građanima da ostanu živjeti u gradu.

Naš fokus su mladi ljudi, to je bilo jedno od mojih predizbornih obećanja. Intenzivno se radi po ovom pitanju i cilj je da damo informacije dokle smo stigli, što smo do sada napravili i koji je cilj za dalje. Ono što znamo jest da je na izglasavanju zakon o priuštivom stanovanju i očekujemo da uskoro bude izglasan. S druge strane Grad Split je izglasao odluku o priuštivom najmu na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća i na temelju toga se pripremamo za objavu natječaja za postojeće stanove koje ima Grad i koji su trenutno prazni.

U suradnji s ministarstvom smo definirali koje su obveze Grada Splita, a koje su obveze RH. Cilj je da se u priuštivo stanovanje ide na zemljištima koja su u vlasništvu Grada Splita. Grad Split dužan je, osim zemljišta, osigurati infrastrukturu. Trenutno je naš cilj da imamo 300 stanova za priuštivo stanovanje", kazao je uvodno gradonačelnik Šuta.

Kazao je u kojoj su fazi projekti na Mejašima, Kamenu i na Ravnim njivama.

"Na Mejašima je javni natječaj za projektiranje proveden, sklopljen je ugovor s tvrtkom VV Projekt i očekujemo da se u zadanim rokovima ishodi sve potrebno za dobivanje građevinske dozvole. U trenutku kada ishodimo građevinsku dozvolu to se prosljeđuje ministarstvu jer će država financirati izgradnju i stanova za priuštivo stanovanje i stanova za priuštivi otkup. Zamišljeno je da 50 posto stanova bude za priuštivi najam, a 50 posto za priuštivi otkup. To ćemo imati na lokaciji Mejaši.

Što se tiče lokacije Kamen, natječaj je u tijeku, očekujemo otvaranje ponuda 20.4. i ukoliko ne bude žalbi da to ide dalje svojom dinamikom. Što se tiče pristupne ceste, moglo se čitati po medijima da Grad ide u projekt gdje nema osiguranu pristupnu cestu, ali Grad je ugovorio i pristupne ceste. Imamo sve uvjete da se izda dozvola po postojećoj cesti gdje se izvodi projekt aglomeracije. Trenutno se postavljaju instalacije i za vodoopskrbu i odvodnju, ali mi očekujemo da se sve skupa isprojektira - dodatna proširenja, dodatni prilazi. Kada ishodimo građevinsku dozvolu, projekt će biti predan APN-u", kaže Šuta.

Ponude za Ravne njive su otvorene 1.4., kaže gradonačelnik Šuta, a zatim dodaje da je došlo pet ponuda, od čega su tri unutar procijenjene vrijednosti. Očekuje da će sve biti ugovoreno kroz 30-ak dana i da će ta priča biti završena.

"Govorimo o otprilike 300 stanova na ove tri lokacije. Ono što dalje radimo je projekt Korešnice gdje je predviđeno 1.100 stanova. To će direktno na sebe preuzeti APN i oni idu u postupak ishođenja dozvola. Dodatne lokacije koje imaju svoju prenamjenu jesu Srinjine, Brodarica i Kopilica. Što se tiče Srinjina, očekujemo do ljeta da Vlada RH donese uredbu za urbanistički projekt i da tamo dobijemo novo naselje.

Na ulazu u grad Split, gdje je vodosprema Vodovoda, odmah na početku ulice Domovinskog rata, tamo su predviđene tri velike zgrade. To ćemo u budućnosti raditi", kaže Šuta.

Početkom svibnja Grad će raspisati javni poziv za priuštivi najam, riječ je o oko 30 stanova - 20 gradskih stanova predviđeno je za priuštivi najam, a deset stanova za socijalne stanove.

"Kroz anketu koja je puštena na našu web stranicu želimo ispitati tko je sve zainteresiran za priuštivo stanovanje. Naš cilj je dobiti što više konkretnih podataka za taj dio koji nas čeka u budućnosti i da vidimo u kojem smjeru ćemo se pripremati. Pozivamo sve zainteresirane da ispune anketu kako bi dobili što više korisnih podataka, Također pozivamo građane da dođu na Ekonomski fakultet 23. travnja u 10.15 sati gdje će se razgovarati o priuštivom stanovanju, izazovima i rješenjima", kazao je za kraj Šuta.