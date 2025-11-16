Što se događa u Crnoj Gori prije utakmice Vatrenih? Tajanstvene grupe iz Beograda izazvale uzbunu sigurnosnih službi

Uoči nogometne utakmice Crna Gora – Hrvatska, koja se igra sutra i privlači veliku pozornost javnosti, sigurnosne službe evidentirale su prisutnost nekoliko operativno interesantnih osoba iz Beograda, doznaje Pobjeda iz dobro upućenih izvora.

Prema prikupljenim informacijama, u Podgoricu je stigao i Miloš Lukovac, osoba koju oporbeni mediji u Srbiji označavaju kao blisku aktualnom režimu u Beogradu. Portal Nova navodi da je Lukovac "Vučićev batinaš s Marakane", što dodatno povećava interes sigurnosnih struktura za njegovo kretanje tijekom boravka u Podgorici.

Isti izvori potvrđuju da je uoči susreta evidentirano još nekoliko osoba koje se vode kao operativno interesantne, zbog čega u sigurnosnim službama postoji bojazan da bi njihova prisutnost mogla biti iskorištena za izazivanje eventualnih incidenata.

Lukovac je u Srbiji postao poznat nakon incidenta na tribinama tijekom utakmice Srbija – Engleska, kada su, prema navodima tamošnjih medija, pristaše Aleksandra Vučića, predvođene Lukovcem, fizički napale druge gledatelje, dok su se s tribina orili povici "Tko ne skače, taj je ć*či" i "Pumpaj".

Sigurnosni sektor, kako doznaje antenaM, pojačano prati situaciju i procjenjuje sve potencijalne rizike, posebno zbog činjenice da su utakmice protiv Hrvatske tradicionalno događaji visokog sigurnosnog značaja.

Utakmica Crna Gora – Hrvatska igra se sutra na stadionu pod Goricom uz maksimalne mjere osiguranja. Susret je službeno proglašen događajem visokog rizika.