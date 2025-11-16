Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori!

Grupa hrvatskih navijača napadnuta je večeras na magistralnoj cesti Cetinje - Budva, u mjestu Ugnji. Prema neslužbenim informacijama iz crnogorske Uprave policije, nepoznata im je skupina presjekla put te metalnim šipkama oštetila vozila, razbivši stakla i retrovizore, piše Vijesti.me.

Navijači su incident prijavili cetinjskoj policiji, no navodno nisu uspjeli precizno identificirati točnu lokaciju napada.

Policija traga za počiniteljima

Iz Uprave policije neslužbeno je rečeno da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih sudionika.

Do napada je došlo uoči sutrašnje kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske. Utakmica, koja se igra u Podgorici, proglašena je događajem visokog rizika.

Policija je još ranije tijekom dana objavila kako spremno dočekuje susret te pozvala građane na poštivanje zakona. Naveli su i da će "provesti niz preventivnih mjera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskoj jezgri bio stabilan. promet pravilno reguliran i nesmetan, te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi".

"Policija je održala niz sastanaka s odgovornim subjektima, formirala stožer i angažirala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim točkama sportskog objekta i okolice, kao i na lokacijama kuda se očekuje kretanje navijača. U vezi s dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, poduzimaju se mjere kontrole na graničnim prijelazima i aktivnosti tijekom njihova boravka na teritoriju Crne Gore”, priopćili su iz Uprave policije, javljaju Vijesti.me.