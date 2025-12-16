Stanišić (HGS) nam je komentirao Kerumov pritvor i prometnu nesreću: "Bio je manji prometni prekršaj s manjom štetom i bez posljedica"

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS), završio je u zatvoru na Bilicama, gdje bi prema dostupnim informacijama trebao ostati do 29. prosinca.

Pitali smo Igora Stanišića, HGS-ovog predsjednika Gradadskog vijeća Grada Splita za komentar. "Koliko je meni poznato, bio je manji prometni prekršaj s manjom štetom i bez posljedica. Bio je pred sucem za prekršaje. To je ono što što ja znam", kazao nam je kratko Igor Stanišić.

Podsjetimo, danas se održava 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj se raspravlja o proračunu Grada Splita za 2026. godinu. To je, ujedno, prvi proračun Tomislava Šute, gradonačelnika Splita iz HDZ-a.