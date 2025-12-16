BURNO I NAPETO Skoko i Bekavac odmah su se "pofajtali": "Nemojte biti nervozni". Uključio se Stanišić: "Očekivano je da Skoko provocira"

Već na samom početku 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o proračunu za 2026. godinu, došlo je do burnih i napetih trenutaka, uz međusobne prozivke vijećnika vladajućih i oporbe.

Raspravu je otvorio vijećnik Centra Igor Skoko, koji je jasno poručio kako njegova stranka neće podržati predloženi proračun. U svom izlaganju kritizirao je političke odnose u Gradskom vijeću, prozvavši suradnju HDZ-a i HGS-a.

"Nećemo podržati proračun. Ne podržavamo smjer u kojem Grad Split ide. Imamo standardnu trgovinu HDZ-a i Keruma, a sada vam se pridružio i 16. član. Darovnice još nema, a kao kruna svega vidjeli smo da je Kerum završio u pritvoru. Nadam se da ćete ga smijeniti", rekao je Skoko.

"Očekivano je da će Skoko danas provocirati"

Njegovo izlaganje izazvalo je reakciju vijećnice HGS-a Lidije Bekavac, koja ga je optužila za kršenje Poslovnika. Skoko joj je uzvratio poručivši da mu ne upada u riječ i da se ne ponaša nervozno.

U raspravu se potom uključio i vijećnik Stanišić, koji je ustvrdio kako su Skokove provokacije očekivane.

"Očekivano je da će Skoko danas provocirati, ali to više govori o njima samima nego o svima ostalima u vijećnici", kazao je Stanišić.

Unatoč upozorenjima, Skoko je nastavio s kritikama aktualne gradske uprave, posebice u kontekstu prostornog planiranja i stanogradnje.

"Sadašnja uprava Grada trebala bi pokazati neki svoj iskorak. Očito se zbog stanova za priuštivo stanovanje pogoduje nekome drugome, što je jasno jer GUP već više od pola godine čeka. Što se tiče arheološkog istraživanja u Stobreču, odugovlačenjem donošenja GUP-a jasno je da će tamo nastati novo apartmansko naselje", naglasio je.

Na njegove tvrdnje reagirao je vijećnik HDZ-a Jakša Balov, koji je poručio kako je razočaran stavom oporbe.

"Žao mi je što nećete podržati proračun. Ovo vaše izlaganje je jedna farsa. Spomenuli ste da ste ostavili mnogo projekata, ali je jasno da niste ostavili ništa, i to građani znaju", rekao je Balov.