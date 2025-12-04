Splitsko-dalmatinski laureati s Dana hrvatskog turizma primljeni u HGK Split. Župan Boban otkrio veliku novost: "Iznimna nam je čast"

U prostorijama HGK – Županijske komore Split danas je održan prijem dobitnika nagrada s Dana hrvatskog turizma 2025. za laureate iz Splitsko-dalmatinske županije. Prijem su zajednički organizirali Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split, Splitsko-dalmatinska županija i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Na prigodnoj svečanosti dobitnike su primili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predsjednik Županijske komore Split Joze Tomaš i direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.

"Split­sko-dalmatinska je lider u hrvatskom turizmu"

Predsjednik Županijske komore Split Joze Tomaš istaknuo je rast broja nagrađenih i finalista iz županije u odnosu na prošlu godinu.

"Prošle godine, 2024., imali smo osam dobitnika i finalista, ove godine ih je bilo 14. Splitsko-dalmatinska županija je lider u hrvatskom turizmu. Naši gosti su zadovoljni i sretni. To ne pokazuju samo brojevi, nego i kvaliteta", kazao je Tomaš.

Direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović naglasila je važnost dojma i održivosti, ali i činjenicu da su priznanja ove godine ravnomjerno raspoređena po cijelom području županije.

"Dojam je ono što nama nedostaje. Održivi smo i kvalitetni i vjerojatno smo bolji od mnogih. Ali nam uvijek nedostaje dojam. Sva održivost bi se mogla naučiti od naših otočana, od naše Dalmatinske zagore. Drago mi je što su nagrade raspodijeljene i po Zagori, moru i otocima. Ono što jesmo je vrijedno svjetske kvaliteta", poručila je Vladović.

Župan najavio velike turističke iskorake

Župan Blaženko Boban rekao je kako u potpunosti podržava izbor ovogodišnjih laureata te podsjetio na veliki iskorak koji županiju čeka za dvije godine.

"Kad bi mene pitali, ovaj odabir dobitnika bio bi i moj odabir… Odabir je izvrstan", rekao je Boban, dodajući kako Splitsko-dalmatinska županija 2027. postaje "gastro regija Europe".

"To je jedno od najvećih turističkih priznanja na razini kontinenta. U ovo vrijeme dogodine nas očekuje dolazak gotovo svih relevantnih turističkih čimbenika iz cijele Europe. Moramo pokazati tko smo i zašto smo najbolji", istaknuo je župan.

Među nagrađenima je i hotel Maslina Resort, a direktorica i voditeljica marketinga Jelene Bilić Režić naglasila je zadovoljstvo priznanjem za održivost.

"Iznimna nam je čast što smo dobili još jednu nagradu, ovaj put za održivost. Konačno smo prepoznati od strane struke i javnosti. Puno radimo na uključivanju lokalne zajednice, nastojimo se što je moguće bolje uklopiti u prirodu… surađujemo s lokalnim OPG-ima… pokušavamo minimalizirati plastiku u našem radu. Sve što radimo obavljamo sa strašću", rekla je Bilić Režić.

Ambasadorica turizma: "Gdje god idem, nosim Dalmaciju sa sobom"

Ambasadorica splitsko-dalmatinskog turizma Dina Levačić poručila je da joj je ta uloga prirodna i osobna obveza.

"Kad god negdje idem, osjećam se kao ambasadorica Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije… Vidim da ljudi pozitivno reagiraju na to… Nastavit ću na taj način raditi i davati svima do znanju odakle sam", naglasila je Levačić.

Podsjetimo, Dani hrvatskog turizma 2025. održani su u Dubrovniku, gdje su dodijeljene Godišnje hrvatske turističke nagrade za najbolje u turizmu Hrvatske. Turističkom destinacijom godine i novim šampionom hrvatskog turizma proglašen je Rovinj, dok je najboljim turističkim događajem godine izabran HeadOnEast u Osijeku. U kategoriji "Ljudi u turizmu" Godišnju nagradu "Anton Štifanić" za pojedinca dobio je Kristijan Iličić, a nagrade za životno djelo pripale su Jaki Andabaku i Borisu Žgombi. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je i priznanja “Ambasador hrvatskog turizma", među kojima je i Dina Levačić, uz još nekoliko istaknutih dobitnika.

