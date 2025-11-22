Close Menu

Na DHT-u u Dubrovniku dodijeljene Godišnje hrvatske turističke nagrade

Rovinj šampion hrvatskog turizma

Večeras je u Dubrovniku održana završna svečana večer Dana hrvatskog turizma u sklopu koje su dodijeljene i Godišnje hrvatske turističke nagrade, odnosno nagrade za najbolje u turizmu Hrvatske u 2025. godini. Pred više od 1300 sudionika turističkom destinacijom godine, odnosno novim šampionom hrvatskog turizma proglašen je Rovinj, najboljim turističkim događajem godine proglašen je HeadOnEast - Osijek, dok je u kategoriji Ljudi u turizmu dodijeljena Godišnja nagrada "Anton Štifanić" – tvrtke/ustanove/udruge Folklornom ansamblu Linđo iz Dubrovnika.

Godišnju nagradu "Anton Štifanić" - pojedinac osvojio je Kristijan Iličić, dok su Nagradu za životno djelo osvojili Jako Andabak i Boris Žgomba.

Hrvatska turistička zajednica dodijelila je i tradicionalnu nagradu "Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine" pojedincima u 22 potkategorije kao što su agencijski djelatnik, turistički vodič, recepcijski djelatnik, konobar, policijski službenik, vatrogasac, djelatnik hotelskog domaćinstva i dr., dok je Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo posebne nagrade i priznanja "Ambasador hrvatskog turizma", koju su osvojili Zrinka Ljutić, Dina Levačić, Velimir Šandor, Emma Mečić te Hrvatska rukometna reprezentacija ispred koje je nagradu preuzeo izbornik Dagur Sigurdsson.

Dodajmo i kako je po prvi put dodijeljena nagrada Vaš domaćin godine – LOCAL HOST, koju je osvojila Selma Seifert, vlasnica kuće za odmor Divjake log home - kraljica šume (Plevci, Gorski kotar)

Podsjećamo, riječ je o nagradama koje zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora u ukupno 21 kategoriji među kojima su i one za DMK - turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj godine, hotel godine, kamp godine, a tu su i nagrade u aktivnom, kulturnom, nautičkom, poslovnom, ruralnom i zdravstvenom turizmu.

DODJELA GHTN-a 2025. U CULTURE CLUBU REVELIN, 20. 11.

TURISTIČKA DESTINACIJA GODINE
NAJPOŽELJNIJA DESTINACIJA RURALNOG TURIZMA
GORSKI KOTAR
NAJPOŽELJNIJA CITY BREAK DESTINACIJA
ZADAR
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA KONTINENTALNE HRVATSKE
SLAVONIJA I BARANJA
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA NA OBALI
CAVTAT
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA NA OTOCIMA
OTOK HVAR
AUTENTIČNA PRIMORSKA DESTINACIJA
KOMIŽA
PLAŽA GODINE
PLAŽA PADOVA, RAB

NAUTIČKI TURIZAM

MALA MARINA
OLIVE ISLAND MARINA
VELIKA MARINA
MARINA KAŠTELA
CHARTER KOMPANIJA
NAUTIKA CENTAR NAVA
KAMPOVI

VELIKI KAMP
KAMP ČIKAT
MALI KAMP
CAMPING PLITVICE

HOTELI

LUKSUZNI HOTEL
HYATT REGENCY ZADAR
BOUTIQUE HOTEL
SAN CANZIAN HOTEL & RESIDENCE
HERITAGE HOTEL
DUNATOVI DVORI HERITAGE HOTEL
KONGRESNI HOTEL
HOTEL AMBASADOR, OPATIJA
LIFESTYLE HOTEL
KEIGHT HOTEL OPATIJA – CURIO COLLECTION BY HILTON
WELLNESS HOTEL
HOTEL MATERRA
HOTEL ZA OBITELJSKI ODMOR
ARBA RESORT, VALAMAR COLLECTION

PROMOTIVNA KAMPANJA GODINE
ISPOD NEBA, IZNAD GRADA, MEDVEDNICA 2, TZG Zagreb

VAŠ DOMAĆIN GODINE – LOCAL HOST – 20 POBJEDNIKA PO ŽUPANIJAMA

ANĐELKO KRALJIĆ – Najbolji domaćin Bjelovarsko-bilogorske županije

DAMIR VIDAKOVIĆ – Najbolji domaćin Brodsko-posavske županije

IVAN GRANIĆ – Najbolji domaćin Dubrovačko-neretvanske županije

KLARA GRAHOVAC – Najbolji domaćin Istarske županije

MARGARITA MARUŠKIĆ KULAŠ – Najbolji domaćin Karlovačke županije

OLINKA GJIGAŠ – Najbolji domaćin Koprivničko-križevačke županije

MARINA SKUŠIĆ – Najbolji domaćin Krapinsko-zagorske županije

LUCIANA ŠULJIĆ – Najbolji domaćin Ličko-senjske županije

VESNA OSOJNIČKI – Najbolji domaćin Međimurske županije

BERNARDA FUIS – Najbolji domaćin Osječko-baranjske županije

KATARINA ŠTAVLIĆ – Najbolji domaćin Požeško-slavonske županije

SELMA SEIFERT – Najbolji domaćin Primorsko-goranske županije

DANIJEL KUKIĆ – Najbolji domaćin Sisačko-moslavačke županije

PETAR KALAJŽIĆ – Najbolji domaćin Splitsko-dalmatinske županije

PAVE BARIĆ – Najbolji domaćin Šibensko-kninske županije

JULIJA KANIŽAJ – Najbolji domaćin Varaždinske županije

ALEKSANDRA ŠTENGL-JURIĆ – Najbolji domaćin Virovitičko-podravske županije

KATA MAROŠEVAC – Najbolji domaćin Vukovarsko-srijemske županije

BRANKICA DUBRAVICA – Najbolji domaćin Zadarske županije

SENKA RADOVANIĆ – Najbolji domaćin Zagrebačke županije

DODJELA NAGRADA U LACROMI 21. 11. – IZRAVNI TELEVIZIJSKI PRIJENOS

TURISTIČKI DOGAĐAJ GODINE
 HeadOnEast, Osijek – POBJEDNIK
 Tunalicious Festival, Poreč – finalist
 Vinkovačke jeseni – finalist

DMK – TURISTIČKI ARANŽMAN GODINE
 Gates of Agartha, Beat Travel d.o.o. – POBJEDNIK
 Tragovima tradicije za održivu budućnost, Elite Travel d.o.o. – finalist
 Okusi i staze dalmatinske zagore, Perfecta Travel d.o.o. – finalist

GASTRONOMSKI DOŽIVLJAJ GODINE
 Skradinski festival rižota i načina života, Skradin – POBJEDNIK
 Spinnaker Gourmet Stage by Valamar Riviera d.d., Poreč – finalist
 MarsOvca, Novalja – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U KULTURNOM TURIZMU
 Subotnji ritam UNESCO-ova grada glazbe, Varaždin – POBJEDNIK
 Destinacija kulture – Međimurje – finalist
 Vukovarski vodotoranj – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U AKTIVNOM TURIZMU
 Istria300, Poreč – POBJEDNIK
 XTERRA Croatia, Mali Lošinj – finalist
 Life on Mars Trail, otok Pag – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U NAUTIČKOM TURIZMU
 Olive Island Marina, Sutomišćica, otok Ugljan – POBJEDNIK
 Marina Kaštela, Kaštel Gomilica – finalist
 Nautika Centar Nava d.o.o. – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU
 Thalassotherapia Opatija, Opatija – POBJEDNIK
 Internacionalni medicinski centar Priora, Čepin – finalist
 Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U POSLOVNOM TURIZMU
 AC Hotel by Marriott Split, Split – POBJEDNIK
 Hotel Lone, Rovinj – finalist
 Amadria Park Hotel Royal, Opatija – finalist

GODIŠNJA NAGRADA U RURALNOM TURIZMU
 Manifestacija Jesen u Lici, Gospić – POBJEDNIK
 Destinacija ruralnog turizma – Međimurje – finalist
 Kruh naš svagdašnji – žetva i vršidba u prošlosti, Županja – finalist

KAMP GODINE
 Kamp Čikat, Mali Lošinj, otok Lošinj – POBJEDNIK
 Kamp Veštar, Rovinj – finalist
 Camping Plitvice, Smoljanac – finalist

HOTEL GODINE
 Hyatt Regency Zadar, Zadar – POBJEDNIK
 San Canzian Hotel & Residence, Buje – finalist
 Dunatovi dvori Heritage Hotel, Preko, otok Ugljan – finalist
 Hotel Ambasador, Opatija – finalist
 Keight Hotel Opatija – Curio Collection by Hilton, Opatija – finalist
 Hotel Materra, Čepin – finalist
 Arba Resort, Valamar Collection, Kampor, otok Rab – finalist

AMBASADOR HRVATSKOG TURIZMA

Zrinka Ljutić

Dina Levačić

Velimir Šandor

Emma Mečić

Hrvatska rukometna reprezentacija:
Dagur Sigurdsson
Domagoj Duvnjak
Dominik Kuzmanović
Filip Glavaš
Igor Karačić
Luka Cindrić
David Mandić
Ivan Pešić
Ivan Martinović
Ivano Pavlović
Josip Šimić
Leon Šušnja
Luka Lovre Klarica
Marin Jelinić
Marin Šipić
Mario Šoštarić
Marko Mamić
Mateo Maraš
Tin Lučin
Veron Načinović
Zvonimir Srna

INVESTICIJA U TURIZMU GODINE
 Žnjanski plato – POBJEDNIK

NAGRADA ZA ODRŽIVI TURIZAM

 NAJBOLJA KONTINENTALNA DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA:
 Turistička zajednica Međimurske županije – POBJEDNIK
 Osječko-baranjska županija – finalist
 Lika – destinacija autentičnog doživljaja – finalist

 NAJBOLJA OTOČNA / OBALNA DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA:
 Grad Dubrovnik – POBJEDNIK
 Destinacija Grad Nin – finalist
 Turistička zajednica otoka Krka – finalist

 NAJBOLJI POSLOVNI SUBJEKT U ODRŽIVOM TURIZMU:
 Maslina Resort, Stari Grad – POBJEDNIK
 Valamar Riviera d.d. – finalist
 Žito d.d. – Hotel Materra – finalist

ČOVJEK, KLJUČ USPJEHA – DJELATNIK GODINE

kategorija AGENCIJSKI DJELATNIK/ICA
Krešimir Koletić, regionalni menadžer i voditelj sportskog odjela, G2 Travel Ltd.

kategorija DJELATNIK/ICA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS), tim baze Rijeka

kategorija DJELATNIK/ICA HOTELSKOG DOMAĆINSTVA
Ana Pilar, domaćica kampa Valkanela, Funtana, Maistra d.d.

kategorija DJELATNIK/ICA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU OKOLIŠA
Milan Kodić, grupovođa djelatnika u hortikulturi, Stella Maris Resort, Umag, Plava Laguna d.d.

kategorija DJELATNIK/ICA PRODAJE I MARKETINGA U TURIZMU
Petra Terner, specijalistica marketinga, Terme Tuhelj d.d., Tuheljske Toplice

kategorija DJELATNIK/ICA U NAUTIČKOM TURIZMU
Teo Francetić, mornar, Marina Opatija, ACI d.d., Rijeka

kategorija DJELATNIK/ICA U PRIJEVOZU (POMORSKI, ZRAČNI, CESTOVNI)
Nikola Lendić, vozač autobusa, Delminium Travel d.o.o., Solin

kategorija DJELATNIK/ICA U SUSTAVU TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Ivana Matušan, direktorica TZG Rab

kategorija DJELATNIK/ICA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU (MEDICINSKI, LJEČILIŠNI, WELLNESS)
Iva Brozičević Dragičević, mr. sc., prof. psihologije, voditeljica programa zdravog stila života, članica Uprave i direktorica, Poliklinika Terme d.o.o., Selce

kategorija DOMAĆIN TURISTIČKOG SELJAČKOG DOMAĆINSTVA
Tihomir Lučić, OPG Lučić

kategorija DOMAR/KUĆNI MAJSTOR/TEHNIČAR ODRŽAVANJA
Goran Praštalo, kućni majstor, rukovatelj centralnog grijanja, Hotel Bellevue, Dubrovnik, Jadranski luksuzni hoteli d.d.

kategorija KONOBAR/ICA
Samir Hodžić, konobar, GPP Mikić d.o.o., Omišalj

kategorija KUHAR/ICA
Tino Sinožić, šef kuhinje, Villa Kapetanović d.o.o., Opatija

kategorija POLICIJSKI SLUŽBENIK/ICA
Robert Tometić, policijski službenik za poslove temeljne policije, MUP RH, PU primorsko-goranska

kategorija PRODAVAČ/ICA
Marijana Macolić, trgovac-prodavač, Mali Palit d.o.o., Rab

kategorija PRUŽATELJ UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
Jasminka Blašković, OPG Blašković, Pleternica

kategorija RECEPCIJSKI DJELATNIK/ICA
Sanja Mohorović, Maistra d.d.

kategorija SPASILAC/SPASITELJICA NA KUPALIŠTIMA I BAZENIMA
Igor Romić, glavni spasilac, Terme Tuhelj d.o.o., Tuheljske Toplice

kategorija TURISTIČKI ANIMATOR/ICA
Franjo Vinković, majstor kovač, Majstorski kovački obrt Vinković, Đakovo

kategorija TURISTIČKI INSPEKTOR/ICA
Marinka Matovac, dipl. iur., viša turistička inspektorica, Područni ured Split, Državni inspektorat, Zagreb

kategorija TURISTIČKI VODIČ
Željko Čorkalo, turistički vodič, Srimac, obrt za usluge, Tisno

kategorija VATROGASAC
Milivoj Ličina, područni vatrogasni zapovjednik, zapovjednik DVD-a Rab i Vatrogasne zajednice otoka Raba

POSEBNO PRIZNANJE ZA HEROJSKO DJELO I IZUZETNU HRABROST U SPAŠAVANJU LJUDSKIH ŽIVOTA
 Asmir Šahinović – radnik na plaži Hotela Croatia, Cavtat
 Luko Radović – zamjenik direktora Hotela Croatia, Cavtat
 Antonio Lang – vlasnik Turističkog obrta "Cavtat"

VAŠ DOMAĆIN GODINE – LOCAL HOST
 SELMA SEIFERT – kuća za odmor Divjake Log Home – Kraljica šume, Plevci, Gorski kotar

GODIŠNJA NAGRADA „ANTON ŠTIFANIĆ“, POJEDINAC
 KRISTIJAN ILIČIĆ

GODIŠNJA NAGRADA „ANTON ŠTIFANIĆ“, TVRTKA, USTANOVA ILI UDRUGA
 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO IZ DUBROVNIKA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
 JAKO ANDABAK
 BORIS ŽGOMBA

TURISTIČKA DESTINACIJA GODINE – ŠAMPION HRVATSKOG TURIZMA
 ROVINJ – POBJEDNIK
 POREČ – finalist
 OPATIJA – finalist

