Na DHT-u u Dubrovniku dodijeljene Godišnje hrvatske turističke nagrade

Večeras je u Dubrovniku održana završna svečana večer Dana hrvatskog turizma u sklopu koje su dodijeljene i Godišnje hrvatske turističke nagrade, odnosno nagrade za najbolje u turizmu Hrvatske u 2025. godini. Pred više od 1300 sudionika turističkom destinacijom godine, odnosno novim šampionom hrvatskog turizma proglašen je Rovinj, najboljim turističkim događajem godine proglašen je HeadOnEast - Osijek, dok je u kategoriji Ljudi u turizmu dodijeljena Godišnja nagrada "Anton Štifanić" – tvrtke/ustanove/udruge Folklornom ansamblu Linđo iz Dubrovnika.
Godišnju nagradu "Anton Štifanić" - pojedinac osvojio je Kristijan Iličić, dok su Nagradu za životno djelo osvojili Jako Andabak i Boris Žgomba.
Hrvatska turistička zajednica dodijelila je i tradicionalnu nagradu "Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine" pojedincima u 22 potkategorije kao što su agencijski djelatnik, turistički vodič, recepcijski djelatnik, konobar, policijski službenik, vatrogasac, djelatnik hotelskog domaćinstva i dr., dok je Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo posebne nagrade i priznanja "Ambasador hrvatskog turizma", koju su osvojili Zrinka Ljutić, Dina Levačić, Velimir Šandor, Emma Mečić te Hrvatska rukometna reprezentacija ispred koje je nagradu preuzeo izbornik Dagur Sigurdsson.
Dodajmo i kako je po prvi put dodijeljena nagrada Vaš domaćin godine – LOCAL HOST, koju je osvojila Selma Seifert, vlasnica kuće za odmor Divjake log home - kraljica šume (Plevci, Gorski kotar)
Podsjećamo, riječ je o nagradama koje zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora u ukupno 21 kategoriji među kojima su i one za DMK - turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj godine, hotel godine, kamp godine, a tu su i nagrade u aktivnom, kulturnom, nautičkom, poslovnom, ruralnom i zdravstvenom turizmu.
DODJELA GHTN-a 2025. U CULTURE CLUBU REVELIN, 20. 11.
TURISTIČKA DESTINACIJA GODINE
NAJPOŽELJNIJA DESTINACIJA RURALNOG TURIZMA
GORSKI KOTAR
NAJPOŽELJNIJA CITY BREAK DESTINACIJA
ZADAR
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA KONTINENTALNE HRVATSKE
SLAVONIJA I BARANJA
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA NA OBALI
CAVTAT
NAJPOŽELJNIJA TURISTIČKA DESTINACIJA NA OTOCIMA
OTOK HVAR
AUTENTIČNA PRIMORSKA DESTINACIJA
KOMIŽA
PLAŽA GODINE
PLAŽA PADOVA, RAB
NAUTIČKI TURIZAM
MALA MARINA
OLIVE ISLAND MARINA
VELIKA MARINA
MARINA KAŠTELA
CHARTER KOMPANIJA
NAUTIKA CENTAR NAVA
KAMPOVI
VELIKI KAMP
KAMP ČIKAT
MALI KAMP
CAMPING PLITVICE
HOTELI
LUKSUZNI HOTEL
HYATT REGENCY ZADAR
BOUTIQUE HOTEL
SAN CANZIAN HOTEL & RESIDENCE
HERITAGE HOTEL
DUNATOVI DVORI HERITAGE HOTEL
KONGRESNI HOTEL
HOTEL AMBASADOR, OPATIJA
LIFESTYLE HOTEL
KEIGHT HOTEL OPATIJA – CURIO COLLECTION BY HILTON
WELLNESS HOTEL
HOTEL MATERRA
HOTEL ZA OBITELJSKI ODMOR
ARBA RESORT, VALAMAR COLLECTION
PROMOTIVNA KAMPANJA GODINE
ISPOD NEBA, IZNAD GRADA, MEDVEDNICA 2, TZG Zagreb
VAŠ DOMAĆIN GODINE – LOCAL HOST – 20 POBJEDNIKA PO ŽUPANIJAMA
ANĐELKO KRALJIĆ – Najbolji domaćin Bjelovarsko-bilogorske županije
DAMIR VIDAKOVIĆ – Najbolji domaćin Brodsko-posavske županije
IVAN GRANIĆ – Najbolji domaćin Dubrovačko-neretvanske županije
KLARA GRAHOVAC – Najbolji domaćin Istarske županije
MARGARITA MARUŠKIĆ KULAŠ – Najbolji domaćin Karlovačke županije
OLINKA GJIGAŠ – Najbolji domaćin Koprivničko-križevačke županije
MARINA SKUŠIĆ – Najbolji domaćin Krapinsko-zagorske županije
LUCIANA ŠULJIĆ – Najbolji domaćin Ličko-senjske županije
VESNA OSOJNIČKI – Najbolji domaćin Međimurske županije
BERNARDA FUIS – Najbolji domaćin Osječko-baranjske županije
KATARINA ŠTAVLIĆ – Najbolji domaćin Požeško-slavonske županije
SELMA SEIFERT – Najbolji domaćin Primorsko-goranske županije
DANIJEL KUKIĆ – Najbolji domaćin Sisačko-moslavačke županije
PETAR KALAJŽIĆ – Najbolji domaćin Splitsko-dalmatinske županije
PAVE BARIĆ – Najbolji domaćin Šibensko-kninske županije
JULIJA KANIŽAJ – Najbolji domaćin Varaždinske županije
ALEKSANDRA ŠTENGL-JURIĆ – Najbolji domaćin Virovitičko-podravske županije
KATA MAROŠEVAC – Najbolji domaćin Vukovarsko-srijemske županije
BRANKICA DUBRAVICA – Najbolji domaćin Zadarske županije
SENKA RADOVANIĆ – Najbolji domaćin Zagrebačke županije
DODJELA NAGRADA U LACROMI 21. 11. – IZRAVNI TELEVIZIJSKI PRIJENOS
TURISTIČKI DOGAĐAJ GODINE
HeadOnEast, Osijek – POBJEDNIK
Tunalicious Festival, Poreč – finalist
Vinkovačke jeseni – finalist
DMK – TURISTIČKI ARANŽMAN GODINE
Gates of Agartha, Beat Travel d.o.o. – POBJEDNIK
Tragovima tradicije za održivu budućnost, Elite Travel d.o.o. – finalist
Okusi i staze dalmatinske zagore, Perfecta Travel d.o.o. – finalist
GASTRONOMSKI DOŽIVLJAJ GODINE
Skradinski festival rižota i načina života, Skradin – POBJEDNIK
Spinnaker Gourmet Stage by Valamar Riviera d.d., Poreč – finalist
MarsOvca, Novalja – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U KULTURNOM TURIZMU
Subotnji ritam UNESCO-ova grada glazbe, Varaždin – POBJEDNIK
Destinacija kulture – Međimurje – finalist
Vukovarski vodotoranj – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U AKTIVNOM TURIZMU
Istria300, Poreč – POBJEDNIK
XTERRA Croatia, Mali Lošinj – finalist
Life on Mars Trail, otok Pag – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U NAUTIČKOM TURIZMU
Olive Island Marina, Sutomišćica, otok Ugljan – POBJEDNIK
Marina Kaštela, Kaštel Gomilica – finalist
Nautika Centar Nava d.o.o. – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU
Thalassotherapia Opatija, Opatija – POBJEDNIK
Internacionalni medicinski centar Priora, Čepin – finalist
Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U POSLOVNOM TURIZMU
AC Hotel by Marriott Split, Split – POBJEDNIK
Hotel Lone, Rovinj – finalist
Amadria Park Hotel Royal, Opatija – finalist
GODIŠNJA NAGRADA U RURALNOM TURIZMU
Manifestacija Jesen u Lici, Gospić – POBJEDNIK
Destinacija ruralnog turizma – Međimurje – finalist
Kruh naš svagdašnji – žetva i vršidba u prošlosti, Županja – finalist
KAMP GODINE
Kamp Čikat, Mali Lošinj, otok Lošinj – POBJEDNIK
Kamp Veštar, Rovinj – finalist
Camping Plitvice, Smoljanac – finalist
HOTEL GODINE
Hyatt Regency Zadar, Zadar – POBJEDNIK
San Canzian Hotel & Residence, Buje – finalist
Dunatovi dvori Heritage Hotel, Preko, otok Ugljan – finalist
Hotel Ambasador, Opatija – finalist
Keight Hotel Opatija – Curio Collection by Hilton, Opatija – finalist
Hotel Materra, Čepin – finalist
Arba Resort, Valamar Collection, Kampor, otok Rab – finalist
AMBASADOR HRVATSKOG TURIZMA
Zrinka Ljutić
Dina Levačić
Velimir Šandor
Emma Mečić
Hrvatska rukometna reprezentacija:
Dagur Sigurdsson
Domagoj Duvnjak
Dominik Kuzmanović
Filip Glavaš
Igor Karačić
Luka Cindrić
David Mandić
Ivan Pešić
Ivan Martinović
Ivano Pavlović
Josip Šimić
Leon Šušnja
Luka Lovre Klarica
Marin Jelinić
Marin Šipić
Mario Šoštarić
Marko Mamić
Mateo Maraš
Tin Lučin
Veron Načinović
Zvonimir Srna
INVESTICIJA U TURIZMU GODINE
Žnjanski plato – POBJEDNIK
NAGRADA ZA ODRŽIVI TURIZAM
NAJBOLJA KONTINENTALNA DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA:
Turistička zajednica Međimurske županije – POBJEDNIK
Osječko-baranjska županija – finalist
Lika – destinacija autentičnog doživljaja – finalist
NAJBOLJA OTOČNA / OBALNA DESTINACIJA ODRŽIVOG TURIZMA:
Grad Dubrovnik – POBJEDNIK
Destinacija Grad Nin – finalist
Turistička zajednica otoka Krka – finalist
NAJBOLJI POSLOVNI SUBJEKT U ODRŽIVOM TURIZMU:
Maslina Resort, Stari Grad – POBJEDNIK
Valamar Riviera d.d. – finalist
Žito d.d. – Hotel Materra – finalist
ČOVJEK, KLJUČ USPJEHA – DJELATNIK GODINE
kategorija AGENCIJSKI DJELATNIK/ICA
Krešimir Koletić, regionalni menadžer i voditelj sportskog odjela, G2 Travel Ltd.
kategorija DJELATNIK/ICA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS), tim baze Rijeka
kategorija DJELATNIK/ICA HOTELSKOG DOMAĆINSTVA
Ana Pilar, domaćica kampa Valkanela, Funtana, Maistra d.d.
kategorija DJELATNIK/ICA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU OKOLIŠA
Milan Kodić, grupovođa djelatnika u hortikulturi, Stella Maris Resort, Umag, Plava Laguna d.d.
kategorija DJELATNIK/ICA PRODAJE I MARKETINGA U TURIZMU
Petra Terner, specijalistica marketinga, Terme Tuhelj d.d., Tuheljske Toplice
kategorija DJELATNIK/ICA U NAUTIČKOM TURIZMU
Teo Francetić, mornar, Marina Opatija, ACI d.d., Rijeka
kategorija DJELATNIK/ICA U PRIJEVOZU (POMORSKI, ZRAČNI, CESTOVNI)
Nikola Lendić, vozač autobusa, Delminium Travel d.o.o., Solin
kategorija DJELATNIK/ICA U SUSTAVU TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Ivana Matušan, direktorica TZG Rab
kategorija DJELATNIK/ICA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU (MEDICINSKI, LJEČILIŠNI, WELLNESS)
Iva Brozičević Dragičević, mr. sc., prof. psihologije, voditeljica programa zdravog stila života, članica Uprave i direktorica, Poliklinika Terme d.o.o., Selce
kategorija DOMAĆIN TURISTIČKOG SELJAČKOG DOMAĆINSTVA
Tihomir Lučić, OPG Lučić
kategorija DOMAR/KUĆNI MAJSTOR/TEHNIČAR ODRŽAVANJA
Goran Praštalo, kućni majstor, rukovatelj centralnog grijanja, Hotel Bellevue, Dubrovnik, Jadranski luksuzni hoteli d.d.
kategorija KONOBAR/ICA
Samir Hodžić, konobar, GPP Mikić d.o.o., Omišalj
kategorija KUHAR/ICA
Tino Sinožić, šef kuhinje, Villa Kapetanović d.o.o., Opatija
kategorija POLICIJSKI SLUŽBENIK/ICA
Robert Tometić, policijski službenik za poslove temeljne policije, MUP RH, PU primorsko-goranska
kategorija PRODAVAČ/ICA
Marijana Macolić, trgovac-prodavač, Mali Palit d.o.o., Rab
kategorija PRUŽATELJ UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
Jasminka Blašković, OPG Blašković, Pleternica
kategorija RECEPCIJSKI DJELATNIK/ICA
Sanja Mohorović, Maistra d.d.
kategorija SPASILAC/SPASITELJICA NA KUPALIŠTIMA I BAZENIMA
Igor Romić, glavni spasilac, Terme Tuhelj d.o.o., Tuheljske Toplice
kategorija TURISTIČKI ANIMATOR/ICA
Franjo Vinković, majstor kovač, Majstorski kovački obrt Vinković, Đakovo
kategorija TURISTIČKI INSPEKTOR/ICA
Marinka Matovac, dipl. iur., viša turistička inspektorica, Područni ured Split, Državni inspektorat, Zagreb
kategorija TURISTIČKI VODIČ
Željko Čorkalo, turistički vodič, Srimac, obrt za usluge, Tisno
kategorija VATROGASAC
Milivoj Ličina, područni vatrogasni zapovjednik, zapovjednik DVD-a Rab i Vatrogasne zajednice otoka Raba
POSEBNO PRIZNANJE ZA HEROJSKO DJELO I IZUZETNU HRABROST U SPAŠAVANJU LJUDSKIH ŽIVOTA
Asmir Šahinović – radnik na plaži Hotela Croatia, Cavtat
Luko Radović – zamjenik direktora Hotela Croatia, Cavtat
Antonio Lang – vlasnik Turističkog obrta "Cavtat"
VAŠ DOMAĆIN GODINE – LOCAL HOST
SELMA SEIFERT – kuća za odmor Divjake Log Home – Kraljica šume, Plevci, Gorski kotar
GODIŠNJA NAGRADA „ANTON ŠTIFANIĆ“, POJEDINAC
KRISTIJAN ILIČIĆ
GODIŠNJA NAGRADA „ANTON ŠTIFANIĆ“, TVRTKA, USTANOVA ILI UDRUGA
FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO IZ DUBROVNIKA
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
JAKO ANDABAK
BORIS ŽGOMBA
TURISTIČKA DESTINACIJA GODINE – ŠAMPION HRVATSKOG TURIZMA
ROVINJ – POBJEDNIK
POREČ – finalist
OPATIJA – finalist