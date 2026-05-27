Dinamo je poslao ponudu od 4 milijuna eura za Hajdukovog igrača?

Prema informacijama talijanskog novinara Lorenza Leporea, Dinamo je poslao službenu ponudu za Ikera Almenu, španjolskog krilnog napadača koji ove sezone nastupa za Hajduk.

Riječ je o 22-godišnjem nogometašu koji je u Split stigao na posudbu iz saudijske Al-Qadsije, a Lepore navodi da je Dinamo ponudio model posudbe s opcijom otkupa. Prema tim informacijama, radilo bi se o besplatnoj posudbi, dok bi otkupna klauzula iznosila između 3,5 i četiri milijuna eura.

Iako zasad nema službene potvrde klubova, sama vijest izazvala je velik interes jer bi se potencijalno radilo o poslu između dva najveća hrvatska rivala – Dinama i Hajduka.

Dinamo se okrenuo Almeni nakon propalog transfera?

Lepore navodi kako je Almena postao glavna Dinamova meta nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrigueza. Španjolac je, prema tim tvrdnjama, i ranije bio velika želja zagrebačkog kluba, a transfer je navodno bio blizu realizacije još tijekom siječnja prije nego što su pregovori propali.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Dinamo Zagreb have submitted an official offer for Iker Almena. The Croatian champions sent a proposal for Hajduk Split's winger on a loan with option to buy. 🔵⚪🇭🇷 Package: free loan with option to buy set around €3.5M/4M Almena emerged as the primary… pic.twitter.com/Ss5d89cgbn — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) May 26, 2026

Kako se dodaje, Rodriguez više nema namjeru napuštati Barcelonu i seliti u Zagreb pa se Dinamo, prema istom izvoru, okrenuo Almeni.

Takav rasplet bio bi posebno zanimljiv jer Almena trenutačno igra za Hajduk, iako nije pod dugoročnim ugovorom sa splitskim klubom. Španjolac je na Poljudu na posudbi iz Al-Qadsije, a upravo bi taj status mogao otvoriti prostor za eventualne pregovore ako saudijski klub bude spreman na novi dogovor.

Tko je Iker Almena?

Iker Almena Horcajo rođen je 4. svibnja 2004. godine u L'Hospitaletu de Llobregatu, a primarno igra na poziciji desnog krila. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutačna vrijednost procjenjuje se na 1,5 milijuna eura.

U Hajduk je stigao u rujnu 2025. godine na posudbu iz Al-Qadsije, s kojom ima ugovor do ljeta 2028. godine. Prije odlaska u Saudijsku Arabiju nogometno se razvijao u Španjolskoj, gdje je bio član Girone, a nastupao je i za Can Vidalet.

U dresu Hajduka ove je sezone upisao 18 nastupa, od čega je 15 puta bio u početnoj postavi. Zabio je dva gola i dodao dvije asistencije, uz prosjek od 73 minute po utakmici.

Almena je u Hajduku pokazao brzinu, okomitost i kvalitetu u igri jedan na jedan, zbog čega se profilom uklapa u tip krilnog igrača kakvog Dinamo često traži. Istodobno, sama mogućnost da Dinamo pokuša dovesti igrača koji trenutačno nosi dres Hajduka priči daje dodatnu težinu.