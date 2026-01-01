Splitski Mad Max zaprosio Anju pod vatrometom: Širi se snimka

Adrian Petričević, javosti poznatiji kao splitski 'Mad Max', vozač drift automobila odlučio je započeti novu životnu etapu i zaprosio svoju djevojku Anju Madunić.

Okruženi blještavilom novogodišnjeg vatrometa, Petričević je zaprosio Anju. Kleknuo je pred Anju, koja je s osmijehom i suzama sreće pristala, izazvavši val čestitki i oduševljenja u javnosti.

U opisu Instagram objave Petričević je emotivno poručio kako mu je Anja sve što je mogao poželjeti te da je zahvalan za svaki zajednički trenutak.

- Sretna vam Nova 2026. Mi ćemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav! - napisao je uz video.

Ovaj emotivan javni trenutak stiže nakon što je Adrian prije više od godinu dana prekinuo dugu šestogodišnju vezu s influencericom Elom Jerković.

Par je bio jedno od najpoznatijih u regiji, a razlaz je izazvao veliku medijsku pozornost. Nakon prekida, Adrian je ubrzo započeo vezu s Anjom, koju poznaje još iz osnovnoškolskih dana, što je dodatno privuklo interes javnosti.