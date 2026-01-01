Close Menu

Splitski Mad Max zaprosio Anju pod vatrometom: Širi se snimka

Čestitka Adrianu i Anji

Adrian Petričević, javosti poznatiji kao splitski 'Mad Max', vozač drift automobila odlučio je započeti novu životnu etapu i zaprosio svoju djevojku Anju Madunić

Okruženi blještavilom novogodišnjeg vatrometa, Petričević je zaprosio Anju. Kleknuo je pred Anju, koja je s osmijehom i suzama sreće pristala, izazvavši val čestitki i oduševljenja u javnosti.

U opisu Instagram objave Petričević je emotivno poručio kako mu je Anja sve što je mogao poželjeti te da je zahvalan za svaki zajednički trenutak.

- Sretna vam Nova 2026. Mi ćemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav! - napisao je uz video.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

 

Ovaj emotivan javni trenutak stiže nakon što je Adrian prije više od godinu dana prekinuo dugu šestogodišnju vezu s influencericom Elom Jerković.

Par je bio jedno od najpoznatijih u regiji, a razlaz je izazvao veliku medijsku pozornost. Nakon prekida, Adrian je ubrzo započeo vezu s Anjom, koju poznaje još iz osnovnoškolskih dana, što je dodatno privuklo interes javnosti.

Splitski Mad Max: "Policija mi je trajno zaplijenila auto vrijedno 25.000 eura"

Zašto je Adri ostavio Elu: "Kad sam je upoznao nisam imao nikakve standarde..."

Kakva je to drama između Adrija i Ele? "Ne pitaj zašto su gaćice na podu nego ih samo skupi"

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
2
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0