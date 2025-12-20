Splitski Mad Max: "Policija mi je trajno zaplijenila auto vrijedno 25.000 eura"

Splitski YouTuber poznat pod nadimkom Mad Max, Adrian Petričević, objavio je novi video u kojem tvrdi da mu je policija trajno zaplijenila automobil vrijedan 25 tisuća eura.

Kako navodi, riječ je o drugom vozilu koje mu je u životu trajno oduzeto. Ovoga puta radi se o posebnom automobilu – BMW-u E36 s V10 motorom, trkaćem i unikatnom modelu za koji kaže da postoji tek deset primjeraka u svijetu. Vozilo je, podsjeća, zaplijenjeno još prošle godine, no tada je bio uvjeren da se ne radi o trajnoj mjeri.

"Bio sam siguran da će mi ga vratiti jer je razlog zapljene bio, po meni, smiješan", kaže Petričević u videu.

Što se u međuvremenu dogodilo i zbog čega je automobil, prema njegovim riječima, trajno oduzet, ispričao je u nastavku videa koji je objavio na svom YouTube kanalu.