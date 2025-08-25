Kakva je to drama između Adrija i Ele? "Ne pitaj zašto su gaćice na podu nego ih samo skupi"

Adri Petričević i Ela Jerković su u, kako bi mladi rekli, drami na YouTubeu. Par koji je prekinuo prije godinu dana ovih je dana ponovno aktualan jer su se "zakačili" putem videa na YouTubeu. Adri je javnosti predstavio novu djevojku i između redova isprozivao Elu, a onda mu je ona odgovorila videom...

Što se dogodilo?

Adri ima novu curu i kaže da je ona ljubav njegovog života. Adri kaže da je on alfa i da mu "ne treba još jedna alfa", odnosno tvrdi da je njegova bivša djevojka Ela bila previše zaokupljena karijerom.

Drama je eskalirala nakon što je Jerković na svom YouTube kanalu objavila emotivan video pod nazivom “Moj najveći gubitak… vremena”, u kojem je otkrila detalje njihove veze i trenutke koji su je, kako kaže, duboko povrijedili.

U videu je istaknula da joj je Petričević rekao da “vrijedi samo 70 posto” jer je imala momke prije njega, što je opisala kao izjavu koja ju je povrijedila. “Rekao je da nikad neću vrijediti sto posto. To je ono što me slomilo”, rekla je kroz suze.

Jerković je u objavi progovorila i o svom angažmanu u njegovom životu, istaknuvši da je bila uz njega u najtežim trenucima, uključujući i razdoblja dok je bio u zatvoru. “Ja sam bila kriva za sve – za to što je napustio fakultet, što je završio u zatvoru, pa čak i za to što sam izgubila vlastitu vozačku zbog njega”, kazala je, misleći na posljedice njegovih problema sa zakonom.

"Čarape se nikad ne vrate u ladicu"

Petričević je ubrzo odgovorio javnosti izjavom da mu te riječi više ne znače puno, naglašavajući kako u novoj vezi cijeni sve ono što u njihovoj nije funkcioniralo. “Sve što u našoj vezi nije valjalo, u ovoj valja. Sad to cijenim sto puta više nego što bih cijenio da mi je ova bila prva veza”, poručio je.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji donijeli su i sukobi s njegovim ocem, koji je, prema Elinim riječima, nju krivio za sinove probleme i loše odluke. “Uvijek sam bila dežurni krivac”, rekla je influencerica, najavivši da će u budućnosti objaviti još sadržaja u kojem će ispričati cijelu priču.

No, najviše pažnje privukle su Adrijeve izjave da je plaćao stan u kojemu živjeli i očekivao da Ela skuplja "gaćice i čarape" za njim. S poda kupaonice.

Adri kaže da mu je s majkom bilo "kao u ambulanti" i da se nije mogao naviknuti da s Elom nije tako...

"Nemoj pitat za gaćice na podu nego ih samo skupi", "Čarape se nikad nisu vratile u ladicu, morao sam svaki mjesec kupovati 20 pari", rekao je Adri o njihovom zajedničkom životu.