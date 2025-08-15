Splitski gradonačelnik hodočastio u Sinj, nećete vjerovati koliko je to puta do sada učinio

Tisuće hodočasnika posjetit će i ove godine Gospino svetište u Sinju na proslavu svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza. Hodočasnici su se u svetištu mogli ispovjediti već od 3 sata. Prva misa – zornica – bila je u 4 sata, a potom su mise održavane svakih sat vremena, sve do 9.30 sati, kada je iz Gospina svetišta krenuo svečani ophod u kojem sudjeluju cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Brojni vjernici pješačili su iz Splita do Sinja noćas, a jedan od njih je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"I ove godine, na blagdan Velike Gospe, po 31. put sam krenuo prema Sinju. Ovo hodočašće za mene znači puno više od same tradicije, to je dan vjere, zajedništva i zahvalnosti. Gospe Sinjska, čuvaj naš grad i sve naše ljude!", napisao je u svojoj objavi Šuta.