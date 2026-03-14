Splitski branitelj i invalid prozvao ravnateljicu i njezina zamjenika zbog neproduljenja ugovora o djelu. Borozan mu odgovorio i poručio da mu je dosta njegovih laži i kleveta. Evo svih detalja...

Kristian Petric, hrvatski branitelj i osoba s invaliditetom, posljednjih je dana digao prašinu u javnosti nakon što mu nije produljen ugovor u Javnoj ustanovi Športski objekti Split, odnosno JUŠO Split. Upravo zbog toga za Dalmaciju Danas dao je oštru izjavu u kojoj je prozvao Tomislava Borozana i ravnateljicu Mirandu Ivanišević Dvornik, ustvrdivši da je riječ o diskriminaciji osobe s invaliditetom i hrvatskog ratnog vojnog invalida.

Nakon Petricove reakcije kontaktirali smo prozvanog Tomislava Borozana i ravnateljicu Mirandu Ivanišević Dvornik, a oni su iznijeli svoje viđenje cijelog slučaja i nove polemike koja se otvorila u splitskoj gradskoj ustanovi. Dok Petric tvrdi da je riječ o diskriminaciji i lošoj poruci prema hrvatskim braniteljima i osobama s invaliditetom, Borozan njegove tvrdnje odbacuje i naziva ih neistinama, klevetama i lažima, dok iz ustanove poručuju da je Petricu istekao ugovor o djelu, a da je s Borozanom sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za upražnjeno radno mjesto zamjenika ravnatelja.

Petric: "Radi se o čistoj diskriminaciji"

Kristijan Petric u izjavi za Dalmaciju Danas rekao je kako mu je "izuzetna čast što je ove nedjelje proslava 35. godišnjice splitske specijalne jedinice, koja je bila prva postrojba u ovoj državi", dodajući da mu je "izuzetna čast što je punih deset godina bio dio te jedinice".

Govoreći o svom statusu u Javnoj ustanovi Športski objekti Split, Petric je ustvrdio da ne osporava pravo ravnatelja da bira suradnike, ali da problem vidi u okolnostima pod kojima njemu ugovor nije produljen, dok je drugoj osobi, kako tvrdi, omogućen novi angažman. "Sada se pitam u kojoj je funkciji gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta kada dopušta da se novi ugovor daje osobi protiv koje se vodi kazneni postupak, dok se osobi s invaliditetom i hrvatskom ratnom vojnom invalidu ugovor ne produžuje. Radi se o čistoj diskriminaciji, a uloga Grada i gradonačelnika jest štititi interese grada, građana i osoba s invaliditetom. Svatko se na to poziva", kazao nam je Petric.

Naveo je i da mu je ugovor istekao 21. prosinca prošle godine te da nakon toga nije dobio novi ugovor. "Nemam ništa protiv toga, svaka osoba koja dođe na mjesto ravnatelja ima pravo birati osobu s kojom će raditi. Meni je to jasno, ja tu nisam došao preko politike, ali žalosti me što me nitko iz vrha ustanove nije nazvao, pružio mi ruku i pojasnio o čemu se radi. Meni to ne bi bio problem, ali mene nitko nikada nije nazvao", rekao je.

Petric pritom tvrdi da ovo, po njegovu mišljenju, više nije samo njegovo osobno pitanje.

"Dva mjeseca nakon toga čovjeku koji je nepravomoćno osuđen daje se novi ugovor. Pa gledajte, kakva je to poruka hrvatskim braniteljima i osobama s invaliditetom? Kakva je to poruka tim ljudima? Ovdje više nisam ja u pitanju, nego osobe s invaliditetom, a političarima su puna usta takvih osoba, hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom", poručio je. Uputio je i javni poziv gradonačelniku Splita. "Javno pozivam gradonačelnika Šutu da zaštiti interese Grada i Javne ustanove Športski objekti te da ne dopušta diskriminaciju osoba s invaliditetom. Daje se ugovor osuđenoj osobi, a ne produžuje se ugovor osobi s invaliditetom", kazao je Petric.

Uz to je poručio i sljedeće: "Osobno neću dozvoliti da se trguje i diskriminira hrvatske branitelje i osobe s invaliditetom."

Borozan uzvratio: "KRISTIJAN PETRIC, DOSTA JE VAŠIH KLEVETA I LAŽI"

Nakon Petricove izjave, Dalmacija Danas zatražila je komentar i od Tomislava Borozana, koji je odgovorio vrlo oštro, već u samom naslovu svog reagiranja: "KRISTIJAN PETRIC, DOSTA JE VAŠIH KLEVETA I LAŽI".

Borozan u svom očitovanju tvrdi da Petric "širi svojim medijskim obraćanjima neistine, kleveće i laže, pokušavajući me diskreditirati uz pomoć insajdera u samoj Ustanovi". U nastavku navodi da je s Petricom bio sklopljen ugovor o djelu. "Treba jasno kazati da je Ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI - SPLIT s g. Petricom sklopila Ugovor o djelu za razdoblje 12. 2022. - 12. 2025. g. za poslove za koje Ustanova u opisu poslova ima sistematizirana tri zaposlena (VŠS zaštite na radu, VŠS referent za sigurnost u uredu ravnatelja sa svim certifikatima te jednog VSS/magistra zaštite na radu s certifikatom zaštite od požara)", naveo je Borozan.

Tvrdi i da se radilo o poslovima za koje ustanova već ima predviđene zaposlenike. "Dakle, radi se o ugovoru za poslove za koje se g. Petric samo našetavao po športskim objektima i docirao zaposlenicima Ustanove. Zakon o radu jasno kaže što je s Ugovorom o djelu za poslove koji su redovni poslovi zaposlenih radnika", naveo je.

Borozan zatim iznosi svoj zaključak o neproduljenju Petricova ugovora. "Ugovor o djelu za fiktivne poslove istekom zadnjeg Ugovora o djelu nije produžen. Toliko o diskriminaciji. Je li njegovo pozivanje državnih dužnosnika da utječu na gradonačelnika radi produljenja ugovora o djelu, koji nema ni jedan element Ugovora o djelu, poticanje na kazneno djelo?", poručio je za Dalmaciju Danas.

Oštre riječi i oko braniteljskog statusa

Borozan se posebno osvrnuo na pozivanje na status hrvatskog branitelja i ratnog vojnog invalida.

"Pozivanje Petrica na tretman kao hrvatskog branitelja i ratnog vojnog invalida pljuska je hrvatskim braniteljima i ratnim vojnim invalidima koji nisu ostvarili ni 10 % privilegija i materijalne koristi koje je Petric ostvario. Kakva je to poruka hrvatskim braniteljima?", naveo je. Pritom je istaknuo i vlastiti status. "To mogu kazati ja kao hrvatski branitelj s više od 500 dana borbenog staža u Domovinskom ratu, koji se nikad na to nije pozivao i koji po toj osnovi nikad ništa nije tražio", poručio je.

Borozan se u svom odgovoru osvrnuo i na vlastiti angažman u ustanovi.

"Meni je sporazumno produžen Ugovor o radu na određeno do 6 mjeseci na upražnjeno radno mjesto 'zamjenik ravnatelja', sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, isključivo zbog hitnosti i organizacijskih razloga u realizaciji projekata i za to nije uvjet natječaj", naveo je. Svoj odgovor zaključio je porukom da ne želi daljnju polemiku. "Zaključno, nije mi ni na kraj pameti polemizirati s bilo kim, a kamo li kad se radi o osobi za koju se kaže da nije važno što kaže, nego tko kaže", poručio je Borozan.

Očitovala se i ravnateljica

Zatražili smo i očitovanje ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split Mirande Ivanišević Dvornik, koja je u pisanom odgovoru iznijela službeni stav ustanove.

"S gospodinom Tomislavom Borozanom potpisan je Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za upražnjeno radno mjesto zamjenika ravnatelja. Zakonom i aktima Ustanove uređena su prava i obveze ravnatelja te ugovori o radu. Nepravomoćna presuda podliježe presumpciji nevinosti", navela je ravnateljica.

Dodala je i kako ustanova za poslove sigurnosti i zaštite na radu već ima sistematizirana radna mjesta.

"Ustanova ima u opisu poslova sistematizirana tri radna mjesta za poslove sigurnosti i zaštite na radu: VŠS zaštita na radu, VŠS referent za sigurnost sa svim certifikatima i VSS zaštita na radu s certifikatom zaštite od požara."

Na kraju je kratko navela: "Gospodinu Petricu istekao je Ugovor o djelu."

Dalmacija Danas upit je poslala Tomislavu Šuti, gradonačelniku Grada Splita, no njegov odgovor još očekujemo.