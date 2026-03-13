"Medved je pred Petricem nazvao Šutu i tražio da se to riješi": Legendarni splitski branitelj izgubio strpljenje, obratit će se Plenkoviću

Nacional piše da je od izvora bliskih splitskom HDZ-u doznao da se splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oglušio o molbu ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade Tome Medveda koji ga je prije dva tjedna nazvao i tražio od njega da riješi slučaj poznatog splitskog branitelja Kristiana Petrica, bivšeg šefa sigurnosti Hajduka i bivšeg pripadnika specijalnih postrojbi, koji je ujedno i 40-postotni ratni vojni invalid te 100-postotni civilni invalid na temelju teške onkološke bolesti koju je preživio.

Petric je, naime, najavio da će se zbog cijele situacije biti prisiljen obratiti premijeru Andreju Plenkoviću otvorenim pismom u kojem će ukazati na tretman prema njemu kao hrvatskom branitelju i ratnom vojnom invalidu te usporediti to s političkim pogodovanjem i trgovinom koja se odvija između HDZ-a i Željka Keruma i njegove stranke u Splitu te upozoriti kako su Kerumovi ljudi potpuno „privatizirali“ Javnu ustanovu Športski objekti Split koju im je HDZ očito „ustupio“ u okviru političke trgovine.

Petric: Diskriminiran sam

Petric se nedavno obratio medijima nakon što mu Javna ustanova Športski objekti Splita bez ikakvog obrazloženja nije produžila ugovor za obavljanje poslova sigurnosti te tvrdi da je diskriminiran jer je gotovo istovremeno nakon što njemu nije produžila ugovor, bez javnog natječaja sklopila novi trogodišnji ugovor s dotadašnjim zamjenikom i bivšim ravnateljem Ustanove Tomislavom Borozanom, nepravomoćno osuđenim za gospodarski kriminal koji je trebao ići u mirovinu jer je navršio 65 godina. Borozan je član HGS-a, stranke bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koja drži većinu Šuti u Gradskom vijeću, a članovi te stranke su i ravnateljica Ustanove Miranda Ivanišević Dvornik i predsjednik Upravnog vijeća Joško Siriščević.

Nacionalov izvor blizak Kristianu Petricu, koji se do zaključenja broja nije javio na telefon, kaže:

„HDZ je ovime pokazao da su im prihvatljivi koalicijski partneri od kojih je šef stranke HGS Željko Kerum pravomoćno osuđen jer je prevario državu i vjerovnike te da im ne smeta što su Kerumovi ljudi u Ustanovu koju on kontrolira sada ponovno imenovali dotadašnjeg zamjenika ravnateljice Tomislava Borozana, nepravomoćno osuđenog za gospodarski kriminal. Učinili su to bez javnog natječaja, jer se Borozan na natječaj ne bi mogao javiti. Naime, za natječaj je potrebno priložiti potvrdu o nekažnjavanju, to jest potvrdu o tome da protiv njega nije na snazi pravomoćna optužnica, rješenje o istrazi ili nepravomoćna presuda. A on te uvjete ne bi mogao zadovoljiti. Istim tim ljudima koji rade novi ugovor s čovjekom nepravomoćno osuđenim za gospodarski kriminal ne odgovara da angažiraju vrhunskog stručnjaka za sigurnost Kristiana Petrica, hrvatskog branitelja, a svima njima puna su usta hrvatskih branitelja i brige za branitelje.“

Taj izvor kaže da se Petric zato našao i s ministrom Medvedom i tražio od njega da reagira na diskriminaciju. „Medved je pred Petricem nazvao Šutu i tražio ga da to riješi. To je bilo prije više od dva tjedna, Šuta nikad nije nazvao Petrica“, tvrdi taj izvor.

Gradonačelnik Šuta i ravnateljica Javne ustanove Športski objekti Split Miranda Ivanišević Dvornik nisu odgovorili na pitanja koja im je Nacional uputio o ovom slučaju, tvrdi ovaj medij.