Skoko nakon imenovanja u JUŠO-u: "Ili je kriminal pa DORH mora reagirati – ili sam ja prorok"

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko objavio je status u kojem, uz dozu ironije, tvrdi da se "obistinilo proročanstvo" koje je iznio na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2025. godine. Kako navodi, tada je rekao da će u sklopu, kako tvrdi, "podjele plijena Keruma i HDZ-a" za zamjenika Kerumove ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split (JUŠO) biti imenovan Tomislav Borozan.

Skoko u objavi tvrdi da je gradonačelnik Tomislav Šuta tada poručio da "nema pojma o čemu priča", ali da se ovih dana, prema njegovim riječima, pokazalo suprotno.

"Dva su moguća objašnjenja"

U nastavku objave Skoko nudi dvije interpretacije onoga što se dogodilo: "Imamo 2 moguća objašnjenja: 1) Radi se o kriminalu i DORH mora reagirati odmah! 2) Ja imam proročanske sposobnosti i vidim budućnost."

Zatim dodaje još jednu ironičnu opasku: "Ako nitko iz DORH-a ne reagira, znači da vjeruju u moje proročanske sposobnosti."

Na kraju poručuje da mu se "slobodno jave" te da će "vrlo jeftino i brzo" davati proročanstva "o ljubavi, karijeri i zdravlju". Skokina objava referira se na istup vijećnika Centra Bojana Ivoševića, koji je reagirao na imenovanje u JUŠO-u. Kako smo ranije objavili, nova ravnateljica JUŠO-a Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) za zamjenika imenovala Tomislava Borozana, nekadašnjeg vijećnika HGS-a Željka Keruma.

Ivošević pritom tvrdi da odgovornost vidi prvenstveno u gradonačelniku Tomislavu Šuti te poručuje: "Da imamo gradonačelnika, a ne prokuristu, danas bi bilo smijenjeno cijelo Upravno vijeće zajedno s ravnateljicom."

"Mijenjali su uvjete da bi ga smjestili"

U istom istupu Ivošević iznosi tvrdnju da su prije imenovanja izmijenjeni uvjeti za radno mjesto zamjenika ravnatelja, kako bi se, tvrdi, "tu smjestili Tomislava Borozana". Navodi i da je Borozan "friško nepravomoćno osuđen" na godinu dana zatvora uvjetno, uz rok kušnje od tri godine, zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, te problematizira činjenicu da bi zamjenik u odsutnosti ravnateljice potpisivao službene akte ustanove.

Skoko je objavu završio dodatkom u kojem navodi da je uz status priložio i "izjavu Keruma od prije par godina" za koju tvrdi da bi "zaista DORH-u trebala sugerirati da nije nikakav prorok".