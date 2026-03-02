Ivošević: "Da imamo gradonačelnika, a ne prokuristu, smijenilo bi se cijelo Upravno vijeće JUŠO-a"

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević objavio je istup u kojem se osvrnuo na imenovanje u Javnoj ustanovi Športski objekti Split (JUŠO). Kako navodi, nova ravnateljica JUŠO-a Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) za svog je zamjenika imenovala Tomislava Borozana, nekadašnjeg vijećnika HGS-a Željka Keruma u Gradskom vijeću Grada Splita.

Ivošević u objavi tvrdi da odgovornost ne vidi u ravnateljici, niti u Željku Kerumu, već u gradonačelniku Tomislavu Šuti.

"Ovo nije sramota Mirande Ivanišević Dvornik, ovo nije sramota Željka Keruma kome je JUŠO pripala kao plijen, ovo je sramota Tomislava Šute i da imamo gradonačelnika, a ne prokuristu, danas bi bilo smijenjeno cijelo Upravno vijeće zajedno s ravnateljicom", poručio je.

"Mijenjali su uvjete da bi ga smjestili"

U nastavku objave Ivošević iznosi tvrdnju da su prije imenovanja izmijenjeni uvjeti za radno mjesto zamjenika ravnatelja.

"Prvo su izmjenili uvjete za radno mjesto zamjenik ravnatelja (tražilo se da bude tehničke struke) da bi onda tu smjestili Tomislava Borozana", napisao je, dodajući da je Borozan "friško nepravomoćno osuđen" na godinu dana zatvora uvjetno, uz rok kušnje od tri godine, zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Posebno problematizira činjenicu da bi zamjenik u odsutnosti ravnateljice potpisivao službene akte ustanove.

"Upravo ta osoba će potpisivati ugovore, dokumente i akte ustanove kad je ravnateljica odsutna. Osoba koja je već nepravomoćno osuđena da je u jednom pravnom subjektu takav položaj zloupotrijebila", navodi Ivošević.

Najava nove sistematizacije i oštra ironija

Ivošević u objavi tvrdi i da je u tijeku donošenje nove sistematizacije JUŠO-a, prema kojoj bi ravnateljica, uz zamjenika, trebala imati i pomoćnika. Potom iznosi procjenu koga bi se moglo postaviti na tu poziciju, uz niz optužbi, ne navodeći identitet osobe.

"Ali to nije sve. U tijeku je donošenje sistematizacije JUŠO u kojoj će uz zamjenika ravnateljica imati i pomoćnika", napisao je, pa dodao: "Moje vidovnjačke sposobnosti mi kažu..." te potom iznio tvrdnje o osobi koja bi, prema njegovim riječima, mogla biti imenovana.

Objavu je zaključio ironičnom opaskom usmjerenom prema gradonačelniku.

"Čestitam Tomislavu Šuti, možda stvarno da imenuje Ivu Sanadera za intedanta HNK Split?", napisao je Ivošević.