Splitska ustanova u kulturi dobiva novo pojačanje: Šuta je dao suglasnost, tko će sjesti na to mjesto?

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je zaključak kojim se Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Split daje suglasnost za popunjavanje radnog mjesta poslovnog tajnika.

Prema zaključku, riječ je o jednom izvršitelju, uz koeficijent složenosti poslova 2,200. Sredstva za to radno mjesto osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, i to kroz Odsjek za kulturu, u sklopu programa kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti.

Natječaj i izvješće Gradu

Hrvatski dom Split obvezan je provesti javni natječaj te potom dostaviti pisano izvješće o realizaciji zaključka gradonačelniku, putem Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam.

Za praćenje provedbe zaduženi su Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam te Upravni odjel za financije, a zaključak će biti objavljen i u Službenom glasniku Grada Splita.

Podsjetimo, na čelu Hrvatskog doma Split nalazi se ravnateljica Vanesa Kleva. Kako smo ranije pisali, percepcija javnosti jest da je Hrvatski dom u njezinu mandatu znatno napredovao, i programski i organizacijski.

Ustanova je u proteklom razdoblju dodatno učvrstila svoju poziciju kao jedno od važnijih kulturnih središta grada, a ove godine će, kako smo ranije pisali, upravo Hrvatski dom biti glavni organizator Splitskog festivala.

U svakom slučaju, suglasnost za novo zapošljavanje dolazi u trenutku kada se od ustanove očekuje dodatno organizacijsko jačanje, osobito uoči novih programskih i produkcijskih izazova.