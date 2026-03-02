Grad Split je odlučio: Evo kada će se održati Splitski festival. Ove godine su drugi organizatori, osigurano je 220.000 eura

Splitski festival u 2026. godini organizirat će Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split i Turistička zajednica grada Splita, a Grad Split osigurat će ukupno 220.000 eura za provedbu manifestacije.

Festival će se održati od 4. do 6. rujna 2026. godine na Trgu Republike (Prokurative), kako doznaje Dalmacija Danas.

Hrvatski dom vodi program, Turistička zajednica tehnički dio

Hrvatskom domu Split povjeren je programski dio organizacije Splitskog festivala, dok je Turističkoj zajednici grada Splita povjeren tehnički dio. Dvije se institucije obvezuju na međusobnu suradnju u planiranju, organizaciji i provedbi festivala, svaka u okviru svojih nadležnosti i važećih propisa.

Ukupna sredstva od 220 tisuća eura raspoređena su tako da: 140.000 eura ide za programski dio (Hrvatski dom Split), a 80.000 eura za tehničku organizaciju (Turistička zajednica grada Splita).

Festival i ove godine ostaje na svojoj tradicionalnoj lokaciji – Prokurativama, a potvrđeni rujanski termin daje više prostora za pripremu programa, produkcije i logistike, kao i za planiranje dolaska publike i gostiju.

Stevo Vučković Stivi više nije glavni organizator, koncept se još razrađuje

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je objavila da Stevo Vučković Stivi i njegova tvrtka Wolfman j.d.o.o. više neće biti glavni organizator Splitskog festivala te da organizacijsku ulogu preuzima Hrvatski dom Split. Stivi je tada naveo kako je njegov angažman bio vezan uz trogodišnji ugovor s Turističkom zajednicom grada Splita, uz napomenu da je dio posla već prenesen kroz razmjenu iskustava.

Ravnateljica Hrvatskog doma Vanesa Kleva tada je potvrdila da je ustanovi posao povjerio Grad Split, ali i naglasila da su još uvijek u razradi i izradi samog koncepta, zbog čega u tom trenutku nije mogla iznositi dodatne detalje o programu i formatu festivala.