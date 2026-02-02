Stivi više neće biti glavni organizator Splitskog festivala! Poznato je tko će 'preuzeti Prokurative': "Još smo u razradi i izradi samog koncepta"

Organizaciju Splitskog festivala, tradicionalne glazbene manifestacije koja se održava na Prokurativama, ubuduće će voditi Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split. Dosadašnji glavni organizator, glazbenik i gitarist Stevo Vučković Stivi te njegova tvrtka Wolfman j.d.o.o., više neće biti u toj ulozi.

Vučković: "Odradili smo svoj posao, sada oni nastavljaju"

Kako je rekao Stevo Vučković Stivi, njegov angažman bio je vezan uz trogodišnji ugovor s Turističkom zajednicom Grada Splita.

"Imao sam ugovor na tri godine s Turističkom zajednicom Grada Splita. Odradili smo svoj posao, a sada je na Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Split. Nedavno smo se susreli Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma, i ja – prenio sam joj neka svoja iskustva i sada će dalje oni upravljati Splitskim festivalom", kazao je Vučković.

Prema njegovim riječima, primopredaja se odvija kroz razmjenu iskustava i prakse iz prethodnih izdanja festivala, a daljnje operativne poteze povlačit će Hrvatski dom.

Kleva: "Posao nam je povjerio Grad Split, koncept je u izradi"

Da Hrvatski dom doista preuzima organizacijsku ulogu, potvrdila je ravnateljica ustanove Vanesa Kleva, naglasivši da je riječ o odluci Grada Splita te da je program još u razradi.

"Istina je, u budućnosti će Hrvatski dom držati organizaciju Splitskog festivala, a taj posao nam je povjerio Grad Split. Ali još vam ne mogu reći više informacija o tome, još smo u razradi i izradi samog koncepta festivala", rekla je Kleva za Dalmaciju Danas.

Za sada nije poznato hoće li se mijenjati format festivala, broj večeri, način odabira pjesama i izvođača, kao ni tko će činiti uredništvo i produkcijski tim.

Festival s tradicijom na Prokurativama

Splitski festival jedan je od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih domaćih festivala zabavne glazbe, snažno vezan uz identitet grada Splita i ljetnu pozornicu na Prokurativama. Tijekom desetljeća afirmirao je brojne autore i izvođače, a mnoge pjesme koje su ondje prvi put izvedene ušle su u širi dalmatinski i hrvatski glazbeni kanon. Festival se u javnosti često doživljava kao spoj natjecateljskog programa i velike otvorene koncertne večeri, s naglašenom ulogom orkestracije, izvođačke interpretacije i festivalskog "trenutka" – kad nova pjesma prvi put "izađe" pred publiku.

Iako je potvrđeno da Hrvatski dom Split preuzima organizaciju, ključna pitanja – program, termini, selekcija i suradnici – zasad ostaju otvorena. Više detalja očekuje se nakon što ustanova dovrši izradu koncepta festivala i predstavi planove za iduće izdanje.