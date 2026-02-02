Close Menu

Stivi više neće biti glavni organizator Splitskog festivala! Poznato je tko će 'preuzeti Prokurative': "Još smo u razradi i izradi samog koncepta"

Grad Split je organizaciju povjerio nekome drugome
Stevo Vučković Stivi, Vanesa Kleva

Organizaciju Splitskog festivala, tradicionalne glazbene manifestacije koja se održava na Prokurativama, ubuduće će voditi Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split. Dosadašnji glavni organizator, glazbenik i gitarist Stevo Vučković Stivi te njegova tvrtka Wolfman j.d.o.o., više neće biti u toj ulozi.

Vučković: "Odradili smo svoj posao, sada oni nastavljaju"

Kako je rekao Stevo Vučković Stivi, njegov angažman bio je vezan uz trogodišnji ugovor s Turističkom zajednicom Grada Splita.

"Imao sam ugovor na tri godine s Turističkom zajednicom Grada Splita. Odradili smo svoj posao, a sada je na Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Split. Nedavno smo se susreli Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma, i ja – prenio sam joj neka svoja iskustva i sada će dalje oni upravljati Splitskim festivalom", kazao je Vučković.

Prema njegovim riječima, primopredaja se odvija kroz razmjenu iskustava i prakse iz prethodnih izdanja festivala, a daljnje operativne poteze povlačit će Hrvatski dom.

Stevo Vučković Stivi

Kleva: "Posao nam je povjerio Grad Split, koncept je u izradi"

Da Hrvatski dom doista preuzima organizacijsku ulogu, potvrdila je ravnateljica ustanove Vanesa Kleva, naglasivši da je riječ o odluci Grada Splita te da je program još u razradi.

"Istina je, u budućnosti će Hrvatski dom držati organizaciju Splitskog festivala, a taj posao nam je povjerio Grad Split. Ali još vam ne mogu reći više informacija o tome, još smo u razradi i izradi samog koncepta festivala", rekla je Kleva za Dalmaciju Danas.

Za sada nije poznato hoće li se mijenjati format festivala, broj večeri, način odabira pjesama i izvođača, kao ni tko će činiti uredništvo i produkcijski tim.

Vanesa Kleva

Festival s tradicijom na Prokurativama

Splitski festival jedan je od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih domaćih festivala zabavne glazbe, snažno vezan uz identitet grada Splita i ljetnu pozornicu na Prokurativama. Tijekom desetljeća afirmirao je brojne autore i izvođače, a mnoge pjesme koje su ondje prvi put izvedene ušle su u širi dalmatinski i hrvatski glazbeni kanon. Festival se u javnosti često doživljava kao spoj natjecateljskog programa i velike otvorene koncertne večeri, s naglašenom ulogom orkestracije, izvođačke interpretacije i festivalskog "trenutka" – kad nova pjesma prvi put "izađe" pred publiku.

Iako je potvrđeno da Hrvatski dom Split preuzima organizaciju, ključna pitanja – program, termini, selekcija i suradnici – zasad ostaju otvorena. Više detalja očekuje se nakon što ustanova dovrši izradu koncepta festivala i predstavi planove za iduće izdanje.

