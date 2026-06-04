Pretragom kuće pronađeno oružje, streljivo i indijska konoplja

​Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela "Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari" i "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama".

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak, 2. lipnja u Drnišu obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni 42-godišnjak te je pronađeno i oduzeto: jedan vojni nož "bajunet" koji je dio vojne automatske puške, jedan vojni nož "bajunet" koji je dio vojne puške M-48, više komada streljiva različitih kalibara te dvije stabljike indijske konoplje visine do 30 cm.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Također, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog.

Riječ je o muškarcu prema kojem je policija i prethodnih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala.