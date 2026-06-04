Opara: More bit da mi Splićani imamo taj vražji sumpor u krvi

Andro Krstulović Opara na društvenim je mrežama objavio emotivan zapis o šetnji i trčanju Marjanom nakon nevremena koje je jučer pogodilo Split i okolicu.

Kako je napisao, nakon velike kiše koja je "oprala borovu šumu i polja vridnih marjanskih težaka", posebno ga je oduševio svježi zrak i mirisi mora, borovine, kadulje, brnistre, jasmina i smilja.

Posebno ga je, ističe, dirnuo miris sumpora na Mejama, koji je kiša isprala s vinograda.

"To me sitilo na ditinjstvo i vonj na kojega mi je vonjala sva roba nakon sumporavanja naših loza s didon", napisao je Krstulović Opara, dodajući kako su upravo takvi mirisni doživljaji oni koji se trajno urežu u sjećanje.

U objavi se osvrnuo i na povezanost Splita sa sumporom, podsjetivši kako je upravo zbog sumpornih izvora na ovom području car Dioklecijan sagradio svoju palaču.

Na kraju je poručio kako su trčanje i boravak u prirodi nakon kiše, uz čist proljetni zrak i miris borovine uz more, za njega velika nagrada i privilegija.

"Malo mi za sriću triba", zaključio je bivši gradonačelnik.