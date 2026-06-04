Koliko je zdravo voziti bicikl?

Svake godine 3. lipnja obilježava se Svjetski dan bicikla, a stručnjaci ističu da je upravo vožnja bicikla jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina za očuvanje zdravlja. Osim što je pristupačna gotovo svima, ova aktivnost istovremeno jača srce, mišiće i mentalno zdravlje.

Dobra vijest je da nije potrebno provoditi sate na biciklu kako bismo osjetili koristi. Već i umjerena vožnja nekoliko puta tjedno može pozitivno utjecati na organizam, prenosi Index.

Jača srce i smanjuje rizik od bolesti

Vožnja bicikla ubraja se među aerobne aktivnosti koje potiču rad srca i pluća. Redovito pedaliranje poboljšava cirkulaciju, može pomoći u snižavanju krvnog tlaka te smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Brojna istraživanja pokazala su da su osobe koje redovito voze bicikl fizički aktivnije i imaju manji rizik od razvoja kroničnih bolesti.

Pomaže u kontroli tjelesne težine

Bicikliranje troši značajan broj kalorija, a istovremeno manje opterećuje zglobove od aktivnosti poput trčanja. Zbog toga je dobar izbor za osobe koje žele smršavjeti ili održavati zdravu tjelesnu masu.

Koliko ćemo kalorija potrošiti ovisi o intenzitetu vožnje, tjelesnoj težini i terenu, no već lagana vožnja može pridonijeti povećanju dnevne potrošnje energije.

Jača mišiće bez velikog opterećenja zglobova

Tijekom vožnje najviše rade mišići nogu i stražnjice, ali aktiviraju se i trbušni mišići te mišići donjeg dijela leđa koji pomažu održavanju ravnoteže.

Budući da bicikliranje ne uključuje snažne udarce o podlogu, često se preporučuje osobama koje imaju problema sa zglobovima ili se oporavljaju od određenih ozljeda.

Dobro djeluje na mentalno zdravlje

Boravak na svježem zraku i redovita tjelesna aktivnost mogu pomoći u smanjenju stresa i napetosti. Mnogi biciklisti ističu da se nakon vožnje osjećaju opuštenije i bolje raspoloženi.

Tjelesna aktivnost potiče lučenje endorfina, hormona koji pridonose osjećaju zadovoljstva i dobrog raspoloženja.

Koliko je vožnje dovoljno?

Prema preporukama zdravstvenih stručnjaka, odrasle osobe trebale bi tjedno imati najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti. To znači da bi već 30 minuta vožnje bicikla pet dana u tjednu moglo donijeti brojne zdravstvene koristi.

Naravno, i kraće vožnje su bolje nego nikakva aktivnost. Čak i odlazak na posao, u trgovinu ili na kavu biciklom može biti korak prema zdravijem načinu života.

Tko treba biti oprezan?

Iako je bicikliranje sigurna aktivnost za većinu ljudi, osobe s ozbiljnijim srčanim tegobama, problemima s ravnotežom ili određenim ozljedama trebale bi se prije intenzivnijeg vježbanja posavjetovati s liječnikom.

Također, važno je prilagoditi duljinu i intenzitet vožnje vlastitoj kondiciji te ne zaboraviti na zaštitnu kacigu i dovoljan unos tekućine, osobito tijekom toplijih dana.