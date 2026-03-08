Splitska policija ususret derbiju: "Izbjegavajte cestu D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje"

Hajduk i Dinamo danas igraju na Poljudu, a tim povodom još se jednom oglasila splitska policija.

"Tijekom čitavog dana, a posebno u vremenu od 11 do 15 sati, očekujemo veće gužve i zastoje na autocesti A1 (posebno od odmorišta Kozjak do Dugopolja) i na cesti D1 (brza cesta smjer Klis- Solin). Na cesti D1 bit će uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće potpuno zatvaranje ceste. Upućujemo domaće navijače da na vrijeme krenu prema stadionu, a oni koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova, da za izlaz s autoceste koriste naplatne postaje Prgomet i Vučevica i da za dolazak u Split koriste staru cestu Klis-Solin (ŽC 6253).

S obzirom da tijekom čitavoga dana očekujemo veće gužve i zastoje u prometu na području Splita, Solina i Kaštela, savjetujemo posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ukoliko su u mogućnosti, da koriste javni prijevoz.

Napomena: Izbjegavajte cestu D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje", napominju iz PU SD.