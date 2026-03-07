Policija objavila plan za derbi Hajduka i Dinama: Očekuju se velike gužve

U nedjelju, 8. ožujka 2026. godine s početkom u 15 sati, na gradskom stadionu Poljud u Splitu odigrat će se nogometna utakmica 25. kola SuperSport HNL-a između HNK Hajduk i GNK Dinamo. Javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog rizika, te će se, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju.

S obzirom na veliki interes za ovu utakmicu i očekivani dolazak velikog broja navijača, policija poziva posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama.

Obavijest za gostujuće navijače

Policijski službenici obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na odmorištu Kozjak jug na autocesti A1, odakle će, nakon pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

Gostujućim navijačima preporučuje se da na odmorište Kozjak dođu najkasnije do 12 sati, što je ujedno posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Obavijest za domaće navijače

Tijekom čitavog dana, a posebno u vremenu od 11 do 15 sati, očekuju se veće gužve i zastoji na autocesti A1, osobito na dionici od odmorišta Kozjak do Dugopolja, kao i na cesti D1 (brza cesta Klis – Solin). Na cesti D1 bit će uspostavljena posebna regulacija prometa uz mogućnost potpunog zatvaranja prometnice.

Domaćim navijačima savjetuje se da na vrijeme krenu prema stadionu. Oni koji dolaze iz drugih gradova upućuju se da za izlaz s autoceste koriste naplatne postaje Prgomet i Vučevica te da za dolazak u Split koriste staru cestu Klis – Solin (ŽC 6253).

Tijekom dana, posebno nekoliko sati prije početka utakmice, ali i nakon njezina završetka, očekuju se gužve i zastoji na području Splita, Solina i Kaštela, pa se posjetiteljima savjetuje da prema stadionu krenu ranije te, ako je moguće, koriste javni prijevoz.

Napominje se kako je poželjno izbjegavati cestu D1 u smjeru Klis – Solin i naplatnu postaju Dugopolje.

Ulazak na stadion

Svi posjetitelji prilikom ulaska na stadion moraju imati personaliziranu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom.

Ulazi na stadion bit će otvoreni od 12.30 sati, pa se posjetiteljima preporučuje dolazak ranije kako bi nakon pregleda i provjere mogli na vrijeme ući na stadion.

Posebna regulacija prometa u Splitu

Na dan utakmice organizator i policija ograničit će kretanje vozila. Od 10 sati do završetka osiguranja bit će uspostavljena blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta Mandrach te na raskrižju s Ulicom Sedam Kaštela, osim za vozila policije i vozila s propusnicom.

Od 11 sati blokada prometa bit će uspostavljena u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice, osim za vozila Hrvatske vojske, stanare, vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom.

Posjetitelji neće moći parkirati vozila u neposrednoj blizini stadiona niti u široj zoni oko Poljuda. Savjetuje se da, ako dolaze osobnim vozilom, parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te do stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom.

Prometni redari i policijski službenici sankcionirat će nepropisno parkirana vozila, osobito u ulicama Zrinsko-frankopanska, Hrvatske mornarice, Sedam Kaštela i Put Supavla, a vozila koja ispunjavaju uvjete bit će premještena.

Zabrane prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

-unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak na stadionu u alkoholiziranom stanju

-unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili izazivanje nereda

-maskiranje lica radi prikrivanja identiteta

-unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih obilježja kojima se potiče mržnja ili nasilje

-pjevanje pjesama i dobacivanje poruka koje potiču mržnju ili nasilje

-nedopušten ulazak u natjecateljski prostor ili prostor namijenjen službenim osobama

-bacanje predmeta u natjecateljski prostor

-zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje odgovarajuća ulaznica.

Sva takva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno zakonu.

Policija će, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima, prije, tijekom i nakon utakmice snimati događanja na stadionu i prilaznim pravcima Splitu. Također će četiri sata prije i dva sata nakon utakmice po potrebi privremeno ograničiti kretanje i zadržavanje u ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.

Građani se pozivaju da poštuju upute, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.