Splitska Čistoća uskoro bi trebala dobiti novog direktora. Sigurno to neće biti Andrija Čaljkušić, a doznajemo i koliko je kandidata u igri

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Čistoće d.o.o. Split zaključen je prije nekoliko dana, a odluka o novom čelniku tvrtke očekuje se u iduća dva tjedna. Prema tekstu javnog natječaja, prijave su se zaprimale do 23. siječnja 2026. do 12:00, a kandidati o ishodu moraju biti pisano obaviješteni u roku 15 dana od završetka natječaja.

Kako doznajemo, na natječaj su se prijavila tri kandidata. Među njima nije aktualni vršitelj dužnosti, Andrija Čaljkušić, koji se – prema dostupnim informacijama – nije prijavio i neće biti izbor za puni mandat.

Čaljkušić v.d. od lipnja 2025., Karoglan razriješen na Skupštini

Čaljkušić je imenovan vršiteljem dužnosti nakon kadrovske promjene u vrhu tvrtke: 24. lipnja 2025. na sjednici Skupštine društva razriješen je dotadašnji direktor Ivica Karoglan, a za v.d. je postavljen Čaljkušić, tadašnji šef operative. I ranije je bilo komunicirano da Čaljkušić ne planira ići na natječaj za puni mandat, što se sada i potvrdilo – u utrci za direktorsko mjesto ga nema.

Podsjetimo, prethodni postupak izbora direktora Čistoće bio je poništen, što je izazvalo reakcije u političkim krugovima. U objavi su iz Direkta naveli da su se na natječaj prijavila tri kandidata te da je postupak, prema njihovim tvrdnjama, poništen zbog "misterioznog" trećeg kandidata koji navodno nije zadovoljio formalne uvjete. Poručili su i kako očekuju ponavljanje natječaja uz izmjene koje bi mogle ići na ruku tom istom kandidatu u drugom pokušaju. U istom istupu upozorili su i na stanje u tvrtki – financijske i organizacijske probleme, rast broja zaposlenih uz uslugu koja, po njima, nije na očekivanoj razini, te izazove koji slijede zbog Karepovca, čiji je radni vijek pri kraju (pad prihoda i rast troškova zbog odvoza otpada na udaljeniju lokaciju).

Nakon toga pokrenut je novi postupak javnog natječaja. U svakom slučaju, ključna činjenica sada jest da je aktualni natječaj zaključen i da se ulazi u završnu fazu izbora.

Tko donosi odluku?

Nadodajmo na kraju da odluku o izboru novog direktora donosi Skupština Čistoće d.o.o. Split. Skupštinu čine dva člana: predstavnik Grada Splita i predstavnik Općine Podstrana. U praksi, Skupštinu predstavlja gradonačelnik Splita kao predstavnik većinskog vlasnika te predstavnik Općine Podstrana. U vlasničkom odnosu Grad Split drži uvjerljivu većinu – 96,5% temeljnog kapitala, dok je Općina Podstrana manjinski član s 3,5%. Time Split praktično ima ključnu upravljačku težinu u donošenju odluka, dok Podstrana sudjeluje kao manjinski suvlasnik. U političkom smislu, HDZ je vladajuća opcija u Splitu, gdje je na čelu grada HDZ-ov Tomislav Šuta. Istodobno, HDZ upravlja i Općinom Podstrana u kojoj je načelnik HDZ-ov Mijo Dropuljić.