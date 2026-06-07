Policija posumnjala u preinake na autu, ono što su našli šokiralo ih

Zagrebačka policija uhitila je 27-godišnjaka nakon što je u njegovu automobilu na Trešnjevci pronašla više od 14 kilograma hašiša i marihuane za koje sumnja da su bili namijenjeni daljnjoj preprodaji.

Policajci su u subotu ujutro zaustavili su VW Passat slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni. Tijekom kontrole vozila uočili su sumnjive preinake na stražnjem sjedištu i u prtljažniku, zbog čega su posumnjali da nešto skriva.

Nakon što su pribavili sudski nalog, pretražili su automobil i pronašli oko 10,2 kilograma hašiša te gotovo 4,5 kilograma marihuane pakirane u više plastičnih omota.

Policija sumnja da je 27-godišnjak drogu nabavljao radi daljnje preprodaje te je skrivao u automobilu kojim se koristio.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.