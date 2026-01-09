Poništen natječaj za direktora Čistoće. Direkt: "Ogledalce, ogledalce, tko je novi direktor?"

Natječaj za direktora gradske tvrtke Čistoća poništen je nakon što su se, prema navodima stranke Direkt iz Splita, prijavila tri kandidata, među njima i "misteriozni" treći kandidat koji navodno nije zadovoljio formalne uvjete. Iz stranke tvrde da je upravo taj detalj bio presudan za poništenje postupka te da se "teren za formalne uvjete pripremio" kako bi isti kandidat mogao proći iz drugog pokušaja.

"Javnost je saznala kako je poništen natječaj za direktora Čistoće. Prijavila su se tri kandidata", navodi stranka Direkt iz Splita u objavi. "Sadašnji vršitelj dužnosti direktora Čistoće, nekadašnji direktor Stanouprave i treći misteriozni kandidat zbog kojega je natječaj i poništen jer nije zadovoljavao formalne uvjete."

U istom istupu stranka iznosi tvrdnju da će se natječaj vjerojatno ponoviti pod okolnostima koje bi mogle ići na ruku kandidatu koji u prvom krugu nije prošao administrativnu provjeru. "Teren za formalne uvjete se pripremio i za očekivati je kako će treći kandidat proći iz drugog pokušaja", poručuju iz Direkta iz Splita.

Financijski pritisci i organizacijski problemi

Direkt iz Splita u objavi skreće pozornost i na stanje u Čistoći, koje opisuju kao ozbiljno opterećeno financijskim i operativnim problemima. "Čistoća je trenutno u lošoj situaciji. Novčano ne stoji najbolje, ima nikad više zaposlenika, a usluga nije na razini kakva se očekuje", stoji u objavi.

Kao dodatni izazov ističu da korisnici i dalje ne plaćaju odvoz prema količini miješanog komunalnog otpada. "Korisnici usluge još uvijek ne plaćaju odvoz po količini mješanog komunalnog otpada", navode iz stranke.

U fokusu je i odlagalište Karepovac, čiji je "radni vijek pri samom kraju", kako poručuju. Iz Direkt iz Splita upozoravaju da bi zatvaranje Karepovca moglo otvoriti novo razdoblje financijskih opterećenja – i pada prihoda i rasta troškova.

"Čistoću nakon zatvaranja Karepovca čekaju smanjeni prihodi (ostaje bez novca susjednih gradova i općina za deponiranje) i čekaju je visoki troškovi odvoza otpada na neku, za sada nepoznatu, udaljenu lokaciju", navodi Direkt.

Kakav profil traži Čistoća?

Stranka u istom priopćenju iznosi i svoj pogled na to kakav bi menadžerski profil trebao voditi gradsko komunalno poduzeće u ovakvim okolnostima. "Osoba koja će voditi Čistoću mora biti iskusna u području komunalnih usluga i dobro poznavati probleme vezane za gospodarenje otpadom", navode, uz naglasak da posao traži i snažne organizacijske sposobnosti.

Posebno izdvajaju i stanje unutar kolektiva, koje opisuju kao narušeno. Prema njihovim riječima, budući direktor ili direktorica trebat će "još izvrsnije socijalne vještine kako bi se u duboko podijeljeni kolektiv vratila zdrava radna atmosfera".

U zaključku su poruku zapakirali u ironiju: "Tko god VLADaO Čistoćom zaslužio je PEHAR."

Objavu završavaju citatom iz pjesme Vojka V i Pekyija: "Šibenik, Šibenik, kako šiba Šibenik. Ne mogu te nazvat, muti mi se imenik."