Close Menu

Split večeras 'gori'! Adventski beach-party privukao Splićane, sve je krcato

FOTO/VIDEO Ni iglica više ne stane

Advent u Splitu službeno je započeo, a grad je već od prve večeri pokazao svoj prepoznatljivi spoj tradicije i originalnih ideja. Dok je Đardin u znaku klasičnog adventskog ugođaja, svega nekoliko minuta dalje odvija se potpuno drugačija scena.

Počelo je! Split upalio prvu adventsku svijeću i otvorio najljepši dio godine

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U ulici Obrov zagrijava se atmosfera ususret prvom adventskom beach-partiju. Posjetitelji se okupljaju na jutros dovezenom šljunku, ispred pulta s vinilnim pločama i kuhanim vinom. Mnogi su, u duhu teme, odjeveni u šarene košulje i čak nose kreme za sunčanje, dok je prostor ispunjen ljetnim vibrom usred prosinca.

Svi stolovi u prvom redu odavno su rezervirani za nastup benda Šo!Mazgoon, koji je već započeo svoj koncert. Ulica je krcata, atmosfera je vesela i nesvakidašnja, a mi donosimo dio večerašnjeg ugođaja.

advent obrov 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0