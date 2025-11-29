Split večeras 'gori'! Adventski beach-party privukao Splićane, sve je krcato

Advent u Splitu službeno je započeo, a grad je već od prve večeri pokazao svoj prepoznatljivi spoj tradicije i originalnih ideja. Dok je Đardin u znaku klasičnog adventskog ugođaja, svega nekoliko minuta dalje odvija se potpuno drugačija scena.

U ulici Obrov zagrijava se atmosfera ususret prvom adventskom beach-partiju. Posjetitelji se okupljaju na jutros dovezenom šljunku, ispred pulta s vinilnim pločama i kuhanim vinom. Mnogi su, u duhu teme, odjeveni u šarene košulje i čak nose kreme za sunčanje, dok je prostor ispunjen ljetnim vibrom usred prosinca.

Svi stolovi u prvom redu odavno su rezervirani za nastup benda Šo!Mazgoon, koji je već započeo svoj koncert. Ulica je krcata, atmosfera je vesela i nesvakidašnja, a mi donosimo dio večerašnjeg ugođaja.