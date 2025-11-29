Počelo je! Split upalio prvu adventsku svijeću i otvorio najljepši dio godine

U kapeli sv. Arnira postavljene su jaslice izrađene od drveta, rad akademskog umjetnika, kipara Nene Mikulića, koji u svoje prepoznatljive skulpture uvijek unosi životnost i atmosferu. I sam je rekao da se nada da je kroz ove jaslice prenio duh obiteljske topline, zajedništva i radosti, a u svom je obraćanju spomenuo neke izvore svoje inspiracije uključujući neizostavnog Michelangela.

Gradonačelnik Tomislav Šuta održao je prigodni govor te poželio svima da žive u zajedništvu, ljubavi i veselju.

Svečani obred je predvodio fra Kristian Stipanović, koji je poručio ljudima da otvore svoje srce Božjem miru i ljubavi. On je zajedno s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i direktoricom Turističke zajednice grada Splita, Alijanom Vukšić, sudjelovao u simboličnom paljenju prve adventske svijeće. Okupljeni građani s veseljem su dočekali simbolično svjetlo nade. Mnogi su nastojali ovjekovječiti ovaj trenutak pa su se, s podignutim mobitelima i fotoaparatima, nagurali u prvi red. Prva adventska svijeća u 2025. zasjala je prema planu u 17:30 sati, a popratne su prskalice izmamile uzdahe oduševljenja.

Nakon ovog najiščekivanijeg trenutka večeri, nastavljeno je u svečanom tonu, tradicionalnim adventskim skladbama u izvedbi Splitskog ženskog zbora pod ravnanjem profesora Pere Prosenice te Mješovitog zbora Filozofskog fakulteta u Splitu pod vodstvom docenta doktora znanosti Marija Krnića.

Ovu posebnu večer dodatno je uljepšavao i oplemenio koncert zbora i solista HNK Split te orkestra Hrvatske ratne mornarice. Posjetitelji su uživali u izvedbama solista: Martine Mikelić, Bože Župića, Vladimira Garića, Ivane Bosančić Lasić, Tine Matković i Vlatka Belasa koji su izveli poznate i popularne božićne pjesme poput Adeste Fideles, Panis Angelicus, Let it Snow, Feliz Navidad…

Predstavnici Grada i Turističke zajednice obratili su se javnosti. Gradonačelnik je okupljene podsjetio kako paljenje prve adventske svijeće obilježava vrijeme nade te ih pozvao da uživaju u vremenu adventa i nizu programa koji su pripremljeni.

“Pozivam sve građane da uživaju u ovom adventskom vremenu koje je ispred nas. Priredili smo niz programa, puno javnog sadržaja, za mlade, za studente, za sve životne uzraste i time smo željeli pokazati da Grad Split ima svoju kvalitetu, ima svoju tradiciju,“ rekao je gradonačelnik.

Posebno je skrenuo pozornost na pažljivo ukrašen grad, koji je ove godine posebno zablistao.

Zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi adventskih događanja.

Župan Blaženko Boban zahvalio je Gradu Splitu i Turističkoj zajednici te svima koji su radili na pripremi ovogodišnjega adventa te u svom govoru poželio da nam bude kao u tradicionalnoj pjesmi „U to vrime godišća, mir se svitu navišća!“

Direktorica Turističke zajednice Alijana Vukšić u svom je obraćanju spomenula da za svako vrijeme vrijede neka pravila.

“Ovo je vrijeme kada smo jedni drugima puno bolji, kada se više volimo, više grlimo, ljubimo i više smijemo. Eto, s takvom porukom da svima bude bolje, zahvaljujem svima koji su večeras došli i skupa s nama podijelili radost paljenja prve adventske svijeće, svijeće nade“, rekla je ona.

Za to vrijeme, u ulici Obrov zagrijava se atmosfera ususret prvom adventskom beach-partiju. Posjetitelji se okupljaju na jutros dovezenom šljunku, ispred pulta s vinilnim pločama i kuhanim vinom, opremljeni šarenim košuljama i kremama za sunčanje, a svi su stolovi u prvom redu odavno rezervirani i spremni za nastup benda Šo!Mazgoon.