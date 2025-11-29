BEACH PARTY Tko je ovo očekivao? Ulica u centru Splita pretvorena u plažu

Splitski Advent službeno je otvoren, a ovogodišnje izdanje započelo je danas u 17 sati tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće u Đardinu. Tim simboličnim činom Split je zakoračio u razdoblje blagdanske čarolije koja će i ove godine oživjeti centar grada svjetlima, glazbom, mirisima kućica i prepoznatljivim adventskim ugođajem.

Dok se u Đardinu slavio svečani početak Adventa, samo nekoliko minuta dalje odvijala se sasvim drugačija scena. Na Obrovu je večeras organiziran nesvakidašnji Beach Party, za koji su organizatori u samu staru gradsku jezgru dovezli improvizirani šljunak. Uličica poznata po svojoj kamenoj patini tako se pretvorila u malu gradsku “plažu”, što je privuklo brojne znatiželjnike i prolaznike.

Grad je spreman za raznoliku i živu subotnju atmosferu, a tijekom cijelog vikenda očekuje se niz događaja, koncerata i okupljanja koji će privući i Splićane i mnoge posjetitelje.

Građani će i ove godine moći uživati u bogatom programu, adventskim kućicama, glazbenim nastupima i toplom blagdanskom raspoloženju koje obilježava početak najčarobnijeg dijela godine.