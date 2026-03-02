Split bi gradio na padinama Mosora. Žrnovnica upozorava da bi nastao prometni kolaps: "Projekt ne predviđa alternativne prometne koridore, školu, a postavit ćemo pitanje zakonitosti"

Nakon najave gradonačelnika Tomislava Šute i ministra Branka Bačića o početku gradnje 180 stanova u Žrnovnici 2027. godine, uz mogućnost širenja projekta na ukupno 1.300 stanova na području Korešnice i Srinjina, reagirao je Mjesni odbor Žrnovnica.

U ime građana, dopredsjednica VMO-a Tanja Soldić uputila je opsežan dopis nadležnim institucijama na nacionalnoj i europskoj razini, tražeći hitno preispitivanje projekta UPU Korešnica 2 te privremenu obustavu njegove daljnje provedbe.

U dopisu se navodi da projekt “ne predviđa alternativne prometne koridore niti rasterećenje postojećeg sustava”, čime se, kako ističu, stvara trajni prometni čep i ozbiljan sigurnosni rizik.

Jedan izlaz za 3.500 stanovnika

Prema navodima Mjesnog odbora, prometno rješenje predviđa naselje od oko 3.500 stanovnika s praktički jednim izlaznim pravcem preko Ulice Ante Starčevića, prometnice ograničenih tehničkih karakteristika kojom, kako tvrde, ne može prometovati ni autobus.

Dodatni problem vide u činjenici da bi se sav promet usmjerio prema raskrižju Sirobuja (Stobreč), koje navode kao jedno od prometno najopterećenijih čvorišta u Hrvatskoj po broju prolazaka vozila na dnevnoj bazi.

“Takvo prometno rješenje može onemogućiti ili značajno usporiti prolazak hitnih službi u slučaju zastoja, nesreća ili evakuacije stanovništva”, upozoravaju.

Most Rakite sada je zaštićeno kulturno dobro

Posebno ističu da je izlaz predviđen preko starog kamenog mosta Rakite, preko kojeg se, kako navode, ni danas ne mogu mimoići dva vozila. Naglašavaju da je most u međuvremenu proglašen zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, zbog čega planirana rekonstrukcija više nije provediva.

Bez škole i jasne infrastrukture

U dopisu se također problematizira izostanak jasnog rješenja za izgradnju osnovne škole, iako je riječ o projektu koji bi mogao udvostručiti broj stanovnika naselja.

“U planskim najavama ne postoje jasna rješenja za izgradnju osnovne škole”, navodi se, uz upozorenje da infrastruktura – prometna, komunalna i društvena – nije adekvatna za tako velik zahvat.

Mjesni odbor tvrdi i da procjena prometnog opterećenja te utjecaja na okoliš ne odražava stvarno stanje infrastrukture ni dugoročne posljedice na zdravlje stanovnika. Spominje se i potreba dodatne analize kumulativnih utjecaja na područje ekološke mreže Natura 2000, rijeku Žrnovnicu te vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište.

Traže provjeru zakonitosti i EU sredstava

Budući da se projekt, prema javnim istupima, planira sufinancirati sredstvima EU fondova, MO Žrnovnica od nadležnih institucija traži:

provjeru zakonitosti i logike plana,

procjenu utjecaja na okoliš i infrastrukturu,

privremenu obustavu projekta dok se ne osiguraju adekvatna rješenja.

U dopisu se navodi da lokalno stanovništvo pruža snažan i kontinuiran otpor planiranom zahvatu zbog bojazni od devastacije prostora, prometnog kolapsa i dugoročnog negativnog utjecaja na kvalitetu života.

“Projekt ne predviđa alternativne prometne koridore niti rasterećenje postojećeg sustava”, poručuju iz Mjesnog odbora, ističući da bez temeljitog preispitivanja postoji opravdana osnova za sumnju u zakonitost i održivost planiranog zahvata.

Grad Split i nadležna ministarstva zasad se nisu očitovala na navode Mjesnog odbora.

"Ne želimo nikoga dovesti u neugodnu situaciju, ali prisiljeni smo zatražiti preispitivanje projekta zbog, kako navode, nelogičnih poteza megalomanske izgradnje bez prateće infrastrukture, čime bi se dodatno opteretila ionako preopterećena prometna mreža", naglašavaju u MO Žrnovnica.

Na kraju ističu da je sve upućeno na adrese Europske unije nadležne za ovakve vrste financiranja te da još uvijek postoji nada da se projekt zaustavi.