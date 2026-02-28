Kamo će otpad novog splitskog naselja s 4.000 stanovnika? Ideja iz Žrnovnice: Šime su idealne za reciklažno dvorište!

Nakon što su posljednjih tjedana intenzivirane polemike oko projekta Korešnica 2 i najavljene izgradnje velikog stambenog naselja, a s obzirom na to da se za ovaj projekt na veliko zalaže bivša predsjednica GK Šine Marina Kovačvić, oglasila se dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić s novom inicijativom.

Kako navodi, učestali javni angažman vijećnika iz kotara Šine u raspravama o Žrnovnici potaknuo je razmišljanje o, kako kaže, “konkretnoj međukotarskoj suradnji za opće dobro”.

“Otvara se pitanje dodatnog otpada”

Soldić ističe da se, paralelno s forsiranjem projekta Korešnica 2, nameće i pitanje zbrinjavanja otpada.

– S obzirom na planirani dolazak oko 4.000 novih stanovnika, logično je zapitati se kamo s dodatnim komunalnim opterećenjem, uključujući otpad – poručuje.

U tom kontekstu predlaže da se novo reciklažno dvorište izgradi upravo u Šinama, koje opisuje kao “centralno područje svih kotareva”, ističući da potreba za takvim objektom već postoji, neovisno o budućoj gradnji.

Zahtjev upućen Gradu

Prema njezinim riječima, zahtjev za izgradnju reciklažnog dvorišta u Šinama već je upućen Gradu.

– Slijedom svega navedenog, a nakon promišljanja stanovnika Žrnovnice, s čijim se stavom slažem kao legitimni predstavnik, zatraženo je da se novo reciklažno dvorište smjesti u Šinama – navodi Soldić.

Dodaje da će inicijativa biti “kontinuirano forsirana” te da će Grad biti podsjećan na potrebu realizacije prijedloga.

Poruka prema zagovornicima projekta

U izjavi nije izostala ni poruka prema zagovornicima Korešnice 2, među kojima su se isticali predstavnici građanske inicijative “Split je naš”.

– Neka mještani Šina zahvale gospođi Kovačević i gospodinu Buljubašiću na angažmanu, uvažavanju mišljenja mještana Žrnovnice i ljubaznoj suradnji s Mjesnim odborom – poručila je Soldić.

Rasprava se nastavlja

Podsjetimo, projekt Korešnica 2 izazvao je snažne reakcije dijela javnosti, ponajprije zbog pitanja infrastrukture, prometne opterećenosti i nedostatka planirane škole. Dok jedni u projektu vide priliku za rješavanje stambenog pitanja, drugi upozoravaju na manjkavosti i dugoročne posljedice za istočni dio Splita.

Hoće li prijedlog o reciklažnom dvorištu u Šinama ostati tek politička poruka ili će doista ući u ozbiljnu proceduru – tek će se vidjeti. Jedno je sigurno: rasprava o Korešnici 2 prelazi granice same lokacije i sve više otvara pitanje ravnomjerne raspodjele infrastrukturnog tereta među splitskim kotarevima.