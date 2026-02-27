Šuta i Bačić u Žrnovnici: "Odmah gradimo 180 stanova, gradnja kreće 2027. Postupno tu može biti 1.140 stanova. U Srinjinama želimo novi gradski kvart s 1.300 stanova"

Nakon radnog sastanka u zgradi splitske Gradske uprave, tijekom posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom obišao lokaciju na splitskoj Korešnici na kojoj je planirana nova stanogradnja u sklopu državnog programa stambenog zbrinjavanja.

Riječ je o projektu koji se uklapa u širu strategiju razvoja Grada Splita, s naglaskom na model priuštivog stanovanja, a nakon sastanka u Banovini javnosti su izneseni konkretni podaci o lokacijama, rokovima i financijskim okvirima.

Sastanak o priuštivom stanovanju i pripremljene lokacije

Gradonačelnik je istaknuo:

“U Splitu smo održali sastanak na temu priuštivog stanovanja. Iznijeli smo ministru sve lokacije na kojima Grad priprema dokumentaciju. Mejaši su dogovoren projekt po pitanju projektno-tehničke dokumentacije, isto tako Ravne Njive i Kamen. Dotakli smo se Korešnice i Srinjina, što je novina i gdje ćemo također ići u smjeru izgradnje stanova za priuštivo stanovanje.”

Naglasio je da su u ovom procesu ključni izvori financiranja.

“Imamo dva smjera, kada se gradi grada 50 posto će ići u priuštivi najam, a 50 posto za priuštivi otkup. Što se tiče prouštivog otkupa to će se riješiti kreditima plasiranim prema krajnjim korisnicima, uz maskimalnu cijenu od 2104 eura po metru kvadratnom, što je jako dobro s obzirom na situaciju na tržištu. Tu su i olakšice za 50 posto PDV-a za korisnike mlađe od 45 godine.”

Financiranje bez opterećenja za Grad

Prema riječima gradonačelnika, model je postavljen tako da priuštivi najam ne predstavlja dodatno opterećenje za gradski proračun.

“Što se tiče priuštivog stanovanja, to neće biti opretećenje za Grad Split jer finaniranje osiguravaju država i europski fondovi. Naša je najveća dužnost osigurati imovinsko pravne odnose, a to smo napravili za sve lokacije. Također moramo osigurati infrastrukturu. Tako su bitne vodovodna mreža, odvodnja i prometnice.”

Posebno je izdvojena infrastruktura na Korešnici.

“Konkretno, za Korešnicu je vrlo dobro da je izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u tijeku. Osobno sam kao direktor VIK-a pripremao sve ovo skupa. Očekujemo da će najkasnije kroz dvije godine biti u funkciji. Kao Grad smo pokrenuli proceduru za pristupne ceste, jer ovo kako je sada zahtjeva poboljšanje.”

Prioritet zaštićeni najmoprimci i rok 2027.

Na pitanje o dinamici gradnje i broju stanova, Šuta je odgovorio:

“Što se tiče pitanja koja su se bila pojavila - koliko i kada će se početi graditi, trenuno su najveći prioritet zaštićeni najmoprimci, njih je oko 180 u Splitu. Očekujem prve radove, ako bi sve išlo po planu, već u 2027. godine. Želja mi je da u mom mandatu obećani broj stanova bude izgrađen ili u izgradnji. U kampanju sam obećao 600 stanova, obećao sam lokacije o kojima se sada govori. S obzirom na dinamiku svega što se radi, a pokrenuli smo sve u najbržem mogućem roku, jasno je da su ovo stvari koje želimo riješiti.”

Korešnica: 1140 stanova u planu, ali fazno

Prema važećem urbanističkom planu uređenja, na Korešnici je predviđeno 1140 stanova, no trenutačni fokus je na prvih 180.

“Što se tiče Korešnice, znate da je urbanistički plan ovdje predvidio 1140 stanova. Sada ministastvo i Grad fokus stavljaju na 180 stanova za zaštićene najmoprimce. Naravno da tu postoji prostor za 1140 stanova, ali mislim da se ne treba istrčavati i naglašavati brojke dok se ne osiguraju uvjeti. Mislim da sadašnja insrastruktura može podnijeti prvih 180 stanova, a onda možemo govoriti o fazama i stvaranju svih preduvjeta. Želimo voditi računa o lokalnom stanovnuštvu i paziti da se ovdje ne dogodi neki kaos. Ovdje je sve spremno za projektiranja, tu kroz godinu dana može početi izgradnja.”

Škola u Žrnovnici i odnos s Mjesnim odborom

Gradonačelnik je komentirao i stanje u Žrnovnici, gdje je postojeća škola pretrpana, a djeca pohađaju vrtiće u okolnim mjestima.

“Što se tiče škole, mi smo u završnoj fazi da se dogodi nadogradnja, kao i vrtića. Postojalo je pitanja autorskih prava s projektantom, ali taj dio će će biti riješen. Što se tiče (ne)suradnja s lokalnom zajednicom, vjerojatno mislite na Mjesni odbor. Koliko sam shvatio, oni takvo što nikada nisu pustili u proceduru. Sadašnji predjednik je gradski vijećnik i član ili podržavatelj stranke Centar, a ta politička opcija u zadnje četiri godine nikada nije iskazala želju ukudanja urbanističkog plana uređenja. Imali su sve mehanizme da zaustave ovaj projekt, ali nisu. Bila je prešutna podrška, vjerojatno s figama u džepu. No imamo urbanistički plan uređenja i potrošene novce, i trebamo sagledavat budućnost Splita i mlade ljudi.”

Vizure Mosora i planovi za Srinjine

Na pitanje vidi li budućnost Splita u zgradama na padinama Mosora, Šuta je rekao:

“Kao gradonačelnik vidim struku koja stoji iza toga. Nisam arhitekt, moje je da poštujem struku i projekte, oni su to pripremili, na meni je da to poštujem.”

Govoreći o Srinjinama, iznio je preliminarne podatke:

“Što se tiče Srinjina, preliminarni rezultati i koji je iskominiciran s Mjesnim odborom Srinjine govori o nekih 1300 stanova, ali to je sada teško potvrditi. Što se tiče Srinjina, zakonodavac je omogućio da se čim prije izradi urbanistički projekt i da on bude usvojen po skraćenoj proceduri. Tamo je osigurana instrastruktura, pa po završetku urbanističkog projekta možemo pristupiti projektiranju i izgradnji. To bi bio novi splitski kvart i širenje grada Splita. Ako sve bude išlo po planu, dvije godine je krajnji rok za početak izgradnje, iako su žalbe kod javne nabave uvijek otežavajuća okolnost.”

Na kraju je najavljena i konkretna odluka vezana uz gradske stanove:

“Odluka o priuštivom najmu je s današnjim danom završena po pitanju javnog savjetovanja i uputit ćemo je na Gradsko vijeće. Preko 30 stanova koji su u vlasništvu Grada Splita ići će upravo po tom modelu. Utvrdit će se što će se uvažiti kod javnog savjetovanja.”

Torlak: Ni danas nam nije riješena infrastruktura Inače, uoči dolaska Šute, Bobana i Bačića, medijima je izjavu dao Mate Torlak, stanovnik Pilot naselja na Korešnici, prvog splitskog POS naselja. Što je rekao, pogledajte u videu: