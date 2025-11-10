Splićani u kafiću koji je svjetska Instagram atrakcija: Posjetili smo Alice’s Room

PRIČE IZ ČILEA: 6. od 7 nastavaka Piše: Rade Popadić

U posljednjem nastavku "Priča iz Čiela", jedna opuštajuća tema. Posjetili smo najpopularniji kafić u Santiagu, točnije ugostiteljski objekt jer se u njemu može i jesti.

U srcu Santiaga, među kolonijalnim fasadama i ritmom metropole, postoji mjesto koje kao da je iskliznulo iz bajke. Zove se Alice’s Room, a oni koji su ga posjetili kažu da nije tek kafić – nego svijet sam za sebe.

Dobrodošli u čudesnu zemlju kave

"Skriven" na trećem katu zgrade u čileanskom Barrio Lastarrii, Alice’s Room otvara vrata mašti čim zakoračite unutra. Nema klasičnih stolova ni dosadnih tonova – sve je šareno, neobično, gotovo nadrealno. Zidovi su puni satova, karata, ogledala i neonskih natpisa, a svaka šalica izgleda kao da ju je osobno odabrao Ludi Šeširdžija. U trenu zaboravite na buku ulica i postajete dio priče – baš kao Alisa, samo s kavom umjesto čaja.

No, sve to ne bi imalo smisla bez okusa koji prate priču. U Alice’s Roomu kava dolazi s detaljima: mlijeko s lavandom, matcha s ružinim laticama, čokoladni kolačići s jestivim cvijećem. Osim toga, u ponudi su veganske i vegetarijanske opcije, a doručci izgledaju kao da su nacrtani za naslovnicu nekog londonskog lifestyle magazina. Svaka narudžba je mala predstava, a svaka fotografija – potencijalni viralni hit.

Mjesto koje traži vašu kameru

Ako ne objavite fotografiju iz Alice’s Rooma, jeste li uopće bili tamo? Ovaj kafić je instagramska institucija – zidovi pastelnih tonova, vintage detalji i svjetlucavi natpisi pretvorili su ga u mjesto koje je i oku i duši jednako ugodno. No, nije riječ samo o “fotkanju za lajkove” – atmosfera je toliko topla i iskrena da se i najzagriženiji cinici opuste uz prvu gutljaj kave.

Kava s likovima iz mašte

Osoblje je posebno – nasmijani, ležerni i pomalo ekscentrični, kao da su i sami dio čudesnog svijeta u kojem rade. Sve odiše pozitivnom energijom, a gosti, bilo turisti ili lokalci, dijele isti osmijeh kad shvate da su pronašli nešto drukčije. U Alice’s Roomu nitko ne žuri, nitko ne gleda na sat – jer tko bi to i radio u zemlji gdje satovi ionako uvijek kasne?

U gradu prepunom kafića, Alice’s Room se izdvaja svojom pričom. Nije to trendovski lokal koji će nestati s idućim viralnim filterom – to je iskustvo koje traje, mješavina umjetnosti, mašte i dobre kave. Ako vas put ikada nanese u Santiago, nemojte tražiti najbolji espresso u gradu. Tražite Alice’s Room – i dopustite da vas odvede malo dublje u čaroliju svakodnevice.