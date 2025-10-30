Svi su tražili "fetu" soparnika više, Splićanima su prilazili čak i Kinezi. "Jedinstvo" oduševilo Čile, otvorena izložba "Pečat od vrimena", dalmatinska baština osvojila Santiago

PRIČE IZ ČILEA: 2. od 7 nastavaka Piše: Rade Popadić

Članovi Folklornog ansambla Jedinstvo iz Splita prošli su tjedan ispisali novu stranicu bogate povijesti ansambla dugog više od stoljeća. Nakon nastupa na gotovo svim kontinentima, splitski folkloraši po prvi su put stigli i u Južnu Ameriku, gdje su od 20. do 27. listopada sudjelovali na 54. Svjetskom kongresu CIOFF-a (Međunarodnog vijeća organizatora folklornih festivala) u Santiagu, Čile.

Ispred Jedinstva, prezentaciju je održala Tea Bilić, predstavljajući Međunarodni festival folklora Split i projekt 3. CIOFF Festivala mediteranskih kultura 2027. koji će, kao tematski središnji događaj, dodatno umrežiti mediteranske tradicije u Splitu. U kontekstu predstavljanja naglašena je stogodišnja baština ansambla — Jedinstvo je utemeljeno 1919. u Splitu, s više od 200 međunarodnih turneja i višestrukim nastupima na CIOFF događanjima; prihvaćena je i kandidatura Festivala mediteranskih kultura na sektorskom sastanku Jugoistočne Europe u Lorci (Španjolska) u svibnju 2025..

Split 2027.: datumi, lokacije i koncept — zašto baš Split i Jedinstvo

Predstavljeni planovi za CIOFF Festival mediteranskih kultura 2027. dio su Međunarodnog festivala folklora Split s održavanjem 16.–22. kolovoza 2027. i dolascima preko Grada Splita odnosno Međunarodne zračne luke Split. Koncept predviđa 7 skupina iz 7 zemalja (23–25 članova po skupini) te 6 službenih delegacija; uz stručne/znanstvene radionice, CIOFF Youth programe i posebne obilaske, a pozivi nacionalnim sekcijama planirani su za ožujak 2026., s rokom za potvrdu grupa do 1. listopada 2026..

Kao pozornice najavljene su Peristil, Riva, Dioklecijanova palača i HNK Split, uz prateće točke u Trogiru, Kaštelima, Solinu, Podstrani, Klisu i na Šolti. Naglašeni su infrastrukturni kapaciteti (zračna, cestovna i pomorska povezanost; smještaj za 10.000+ posjetitelja)te institucionalna potpora Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Ministarstva kulture, TZ SDŽ i TZ Split, dok UNESCO-va nematerijalna baština — od klapskog pjevanja, Sinjske alke i Vrličkog nijemog kola do procesije Za Križen i mediteranske prehrane — čini prepoznatljivi okvir kojim se Split i Dalmacija izdvajaju na svjetskoj karti folklora.

Tea Bilić, Stefanija Buntić i Antea Buntić su članice direkcije Međunarodnog festivala folklora Split, a Emin Sarajlić je direktor.

Soparnik kao zvijezda petka: UNESCO, PGI i „Pečat od vrimena“

U petak je uslijedila programska točka koja je izazvala najveći interes publike: Tea Bilić govorila je o soparniku, tradicionalnom jelu iz Poljica, dok je Rade Popadić predstavio izložbu fotografija „Pečat od vrimena“ autora Miroslava Lelasa i Milana Šabića, koja dokumentira umijeće izrade soparnika i plisnaca u različitim dijelovima Dalmacije. Soparnik je dio UNESCO-va popisa nematerijalne kulturne baštine, a od 2016. nosi i zaštitu zemljopisnog podrijetla EU (PGI); priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom, lukom i maslinovim uljem te se peče na ognjištu pod žeravicom — simbol zajedništva i kontinuiteta dalmatinske tradicije. Obje prezentacije pripremio je predsjednik Jedinstva, Emin Sarajlić.

Kofer koji je kasnio, okus koji je nadvladao sve prepreke

Iako je organizacija bila besprijekorna, anegdota s početka puta mogla je promijeniti tijek prezentacije: kofer sa soparnikom — kojeg je pripremila obitelj Mihanović iz Žrnovnice — i dijelom fotografija nije sletio s delegacijom u utorak. Iz Turkish Airlinesa su javili da je prtljaga zadržana u Turskoj te je u Santiago stigla tek u četvrtak. Soparnik je, međutim, „izdržao sve nedaće“ i odmah bio razgrabljen. Nakon kušanja uslijedio je niz čestitki, a delegatkinja iz Kine istaknula je kako u njezinoj zemlji postoji vrlo slično jelo, što je otvorilo zanimljiv dijalog o paralelama gastronomskih tradicija.

Hrvatska delegacija i završnica u ritmu Čilea

Uz predstavnike Jedinstva — Emina Sarajlića, Teu Bilić, Stefaniju Buntić i Anteu Buntić — na Kongresu su sudjelovali i hrvatski predstavnici CIOFF-a: Enrih Merdić (predsjednik HR CIOFF-a i predsjednik južnoeuropskog sektora), Kristina Medarić (potpredsjednica CIOFF-a za administrativne poslove), Petra Golubar (članica Izvršnog odbora HR CIOFF-a) i Manuela Kelava (predstavnica Hrvatske u Youth CIOFF-u). Tjedan je zaključen svečanom večerom u hotelu Fundador uz glazbu uživo, tradicionalne čileanske plesove i druženje koje je simbolično zaokružilo kulturnu razmjenu na pet kontinenata.

“Ovo je bio povijesni put”, sažeo je dojam Emin Sarajlić, predsjednik Jedinstva: „Po prvi put smo kao Jedinstvo doputovali u Čile kako bismo predstavili 3. Međunarodni festival folklora Split 2027. Sve je prošlo izvanredno — pohvale nakon izložbe i prezentacije soparnika potvrda su da hrvatska tradicija snažno odjekuje i izvan Europe. Zahvaljujem se Splitsko-dalmatinskoj županiji što nas je poduprla u namjeri da prezentiramo našu baštinu u Čileu. Logistika je bila zahtjevna, od kašnjenja prtljage do dugog puta, ali vrijedilo je. Nadam se da ćemo jednoga dana organizirati i turneju Jedinstva u Čile.“

Ključne poruke iz Santiaga jasne su: Jedinstvo je u međunarodnoj mreži CIOFF-a vjerodostojan ambasador dalmatinske i hrvatske baštine, soparnik je postao gastronomski „ledolomac“ kulturne razmjene, a Split 2027. već sada se gradi kao mediteransko središte folklora — s programom, kapacitetima i partnerstvima koji su uvjerljivo predočeni čileanskoj publici.