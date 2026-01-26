Spektakl prirode na samo pola sata od Splita: Znate li gdje se skriva ovaj moćni vodopad?

Nakon obilnih oborina u zadnjih nekoliko dana, u zaleđu Omiša ponovno je aktiviran vodopad Ilinac, prirodni fenomen koji se spusti niz vapnenačke padine i privlači ljubitelje prirode i fotografe.

Vodopad, visok oko 130 metara, najimpresivniji je kada nakon kišnih razdoblja bujično struji niz kanjone i potoke zaleđa.

Vodopad je poznat po tome što se aktivira samo nakon značajnijih oborina, pa je njegov protok snažan i dramatičan samo nekoliko puta godišnje.

U sušnim razdobljima, potoci koji ga napajaju gotovo potpuno presuše, ostavljajući kanjon tihim i gotovo neprepoznatljivim. Trenutno, zbog obilnih kiša i nadolazećeg juga, protok slapa može se dodatno povećati, čineći ga još spektakularnijim.

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

Iako se činilo da će veći dio novog tjedna također biti kišovit, novi prognostički materijali upućuju na barem ravnomjeran omjer sunčanih i oblačnih dana.

Pri tome će najnestabilnije biti u srijedu kada će jugo ponovno imati olujne udare te će ponovno donijeti probleme u prometu morem, vjerojatno malo izraženije u odnosu na jučerašnji dan.