Osunčajte se u utorak jer u srijedu stiže jugo s udarima do 100 km/h, obilna kiša, a moguća je i ciklonalna plima

Vikend za nama protekao je u znaku vrlo nestabilnog vremena pa je malo tko mogao planirati aktivnosti na otvorenom. Pri tome je znatno nestabilnija bila nedjelja koja je donijela više kiše od subote. Dijelovi Zabiokovlja, makarsko primorje i okolica Marine dobili su preko 50 litara po kvadratnom metru, a Vela Njiva u Zamosorju dobila je čak 105 litara.

Iako se činilo da će veći dio novog tjedna također biti kišovit, novi prognostički materijali upućuju na barem ravnomjeran omjer sunčanih i oblačnih dana. Pri tome će najnestabilnije biti u srijedu kada će jugo ponovno imati olujne udare te će ponovno donijeti probleme u prometu morem, vjerojatno malo izraženije u odnosu na jučerašnji dan.

Ipak, niti novi tjedan na Jadranu ne donosi povratak zimskih temperatura zraka. U unutrašnjosti će biti hladnije nego na Jadranu, no do nedjelje bez zimskih scenarija osim u planinama.

Ponedjeljak donosi nastavak nestabilnog vremena, ali će oblačnije biti ujutro, a sunčanije u drugom dijelu dana. Ujutro će ososbito još na moru biti kiše, u višim planinama je moguć snijeg. U drugom dijelu dana postupno razvedravanje. Ujutro većinom umjereno do pojačano jugo, prestat će danju, a na popodne će na moru zapuhati tramontana koja prema otvorenom moru može imati vrlo jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 10°C, najviše dnevne većinom od 8 do 13°C.

Utorak će biti najsunčaniji dan tjedna. Naoblačenje kasno navečer sa zapada. Ujutro će puhati tramontana, jača prema otvorenom moru. Navečer jugo u jačanju. Minimalne jutarnje temperature zraka od -2 do 8°C, najviše dnevne većinom od 8 do 13°C.

Srijeda će biti najnestabilniji dan tjedna. Bit će oblačno s čestom kišom, u drugom dijelu dana bit će i mjestimične grmljavine. Ponovno će biti obilnijih oborina, osobito u zaobalju i preko 50 litara po kvadratnom metru. Prijepodne jako jugo koje će imati olujne udare, na moru mjestimice i preko 100 km/h. U drugom dijelu dana okrenut će na lebić, a vjetar će tek navečer biti u slabljenju. Mjestimice se očekuje ciklonalna plima, odnosno plavljenje nižih dijelova obale. Bit će malo toplije u odnosu na utorak, osobito navečer.

Četvrtak će biti promjenjiv uz dosta oblaka, ali i kraća sunčana razdoblja. I dalj će biti kiše, pljuskova i grmljavine, ali značajno manje u odnosu na srijedu. Znatno nestabilnije na jugu Dalmacije nego na sjeveru gdje će biti dosta suhog vremena. Vjetar će značajno oslabiti, ali će i dalje biti juga i lebića. Bit će tek koji stupanj manje u odnosu na srijedu.

Petak donosi promjenjivo vrijeme. Iako će biti dosta suhog vremena, još se očekuje malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviše dnevne većinom od 8 do 13°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda proći će u znaku djelomično sunčanog i suhog vremena. Jutra malo hladnija, osobito u Zagori. U nedjelju slaba do umjerena bura. Danju i dalje bez zimskih temperatura, većinom od 9 do 14°C.