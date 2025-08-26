Španjolci: "Guillamon je imao puno ponuda. A onda se javio Rakitić"

Hugo Guillamón više nije igrač Valencije. Dvadesetpetogodišnji nogometaš iz l’Eliane prošao je u ponedjeljak liječnički pregled u Splitu, a u utorak je službeno potvrđeno kako će karijeru nastaviti u Hajduku. Potpisao je ugovor na dvije sezone s povijesnim hrvatskim klubom.

Raktić ključan u pregovorima

Kako javlja španjolski portal Superdeporte, veliku ulogu u transferu odigrao je Ivan Rakitić, nekadašnji igrač Barcelone i Seville, koji danas obnaša funkciju u sportskoj strukturi Hajduka. Uvjeren da Guillamón može igrati i kao zadnji vezni i kao središnji branič, Rakitić je osobno uvjerio Španjolca da dođe u Split, unatoč tome što je imao ponudu i iz španjolske La Lige. Hajduk je aktivan na tržištu jer želi prekinuti dominaciju Dinama i vratiti se u borbu za naslov.

Uz Guillamóna, u Hajduk je stigao i stoper Edgar González, koji dolazi na posudbu iz UD Almeríje. Momčad vodi hispano-urugvajski trener Gonzalo García, a povjerenje u njega dao je sportski direktor Goran Vučević, nekadašnji igrač Barcelone. Cilj im je pojačati konkurentnost ne samo protiv Dinama, nego i protiv aktualnog prvaka Rijeke, piše Superdeporte.

Dogovor Valencije i postotak od buduće prodaje

Guillamón se rastao s Valencijom nakon što ga trener Carlos Corberán nije uvrstio u svoje planove. Pri raskidu ugovora odrekao se određenog dijela potraživanja, što otprilike odgovara njegovoj novoj plaći u Hajduku. Valencia je ipak uspjela osigurati postotak od eventualne buduće prodaje igrača, pa će splitski transfer biti predstavljen kao prodaja, a ne samo raskid suradnje.