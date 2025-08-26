SLUŽBENO Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez novi su igrači Hajduka!

HNK Hajduk s posebnim zadovoljstvom može potvrditi da su Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez od danas i službeno novi igrači naše prve momčadi. Guillamon je 25-godišnji veznjak koji u Hajduk stiže kao slobodan igrač nakon sporazumog raskida ugovora s Valencijom te je s Bijelima potpisao do ljeta 2027. godine.

Gonzalez je 28-godišnji stoper koji dolazi na posudbu do kraja aktualne sezone iz redova španjolskog drugoligaša Almerije.

Hugo Guillamon rođen je 31. siječnja u San Sebastianu, a cijelu nogometnu karijeru, od mlađih uzrasta do seniora proveo je u redovima Valencije. U mlađim uzrastima označen je kao veliki talent španjolskog nogometa te je igrao za sve uzrasne reprezentativne kategorije, uključujući i A reprezentaciju Španjolske za koju ima tri službena nastupa. Za prvu momčad Valencije debitirao je početkom 2020. godine te je od tada skupio 125 službenih nastupa u kojima je upisao četiri pogotka uz isto toliko asistencija. Prije nekoliko dana sporazumno je raskinuo ugovor sa svojim matičnim klubom i odlučio potpisati za Hajduk.

Edgar Gonzalez rođen je 1. travnja 1997. godine u katalonskom Sallentu, a prve nogometne korake napravio je u akademiji lokalne Cornelle da bi 2015. godine prešao u akademiju Espanyola. U ljeto 2018. godine stiže u Betis gdje je prvotno nastupao za B momčad i upisao nešto manje od 50 nastupa, a zatim je postao član prve momčadi za koju je odigrao ukupno 80 službenih utakmica. Sezonu 2020/2021 proveo je na posudbi u redovima drugoligaša Real Ovieda za kojeg je nastupio 38 puta.

U 2023. godini prelazi u tadašnjeg prvoligaša Almeriju za kojeg je odigrao 77 utakmica, od čega 40 u prošloj sezoni koju je Almeria provela u Segundi.

"Hugu i Edgaru želimo srdačnu dobrodošlicu u Split te puno sreće, zdravlja i uspješnih nastupa za Hajduk", objavili su iz splitskog Hajduka.